Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase trenutno uživa u vezi sa atraktivnom Novosađankom Milenom Stamenković, koja je poznata korisnicima društvenih mreža kao Tiktokerka.

Ipak, šira javnost o aktuelnoj devojci Bake Praseta ne zna mnogo, ali je od pre nekoliko dana počela sa njim da se pojavljuje u klipovima.

Baka i Milena su sada u jednom uključenju pričali o raznim temama, te su se dotakli i jedne njene stare fotografije i tako otkrili koliko zapravo ona ima godina.

"Ti si meni i tad bila dobra. U stvari ne, ti si ovde, 2014. godine imala 13, ja sve mislim ti moje godište", rekao je on, što znači da je Milena 2001. godište, dok je Bogdan rođen 1996. godine.

Inače, Milana je otkrila da je radila u Americi i da je za nekoliko meseci zaradila ogromnu sumu novca.

- Zaradila sam 20.000 evra za četiri meseca - rekla je tiktokerka.

Baka otkrio šta je njegova devojka operisala

Bogdan je otkrio i šta je njegova izabranica promenila na sebi estetskim korekcijama.

- Ona devojka ništa nije radila na sebi. Ja sam trolovao. Videla sam koliko su se ljudi uspalili da je ona cela izoperisana. Uradila je grudi i usta. Usta rade sve devojke na svetu. Grudi je uradila, ja neću da se žalim. Ona je bez grudi bila grom gromova - rekao je Baka Prase u lajvu.

Na Instagramu se mogu videti i njene fotografije iz 2016. godine na kojima se može primetiti da se Milena zapravo i nije mnogo promenila od tada do danas.