Aleksa Jelić, srpski pevač i plesač pre nekoliko meseci rekao je da je otpočeo proces u cilju dobijanja deteta uz pomoć surogat majke. Pevač je otkrio detalje svog plana o roditeljstvu.

Aleksa je jednom prilikom ispričao da prvo mora da prođe proces dokumentacije.

"Ja sam odlučio da razmišljam u tom pravcu, da pokrenem neke korake i da pričam o tome. Smatram da tabue treba razbijati, kameno doba je odavno prošlo. Surogatstvo je u većini zemalja sveta prihvaćeno, ali ne može to tek tako da se završi. Recimo, u Španiji postoji proces veštačke oplodnje, ali proces surogatstva nije dozvoljen. Svi oni koji se odluče na taj potez moraju da znaju da ima samo nekoliko zemalja u svetu koje to odobravaju. Ukrajina je nemoguća misija poslednjih godina jer se došlo do toga da je preko 100 hiljada beba ostalo bez roditelja, roditelji ne mogu da dođu po svoju decu zbog stanja tamo. Amerika je nedostižna zbog finansija, a onda postoje neke zemlje kao Meksiko, Kolumbija, možda i Argentina, gde možete da uđete u taj proces a da nemate toliki izdatak, dok kada je Amerika u pitanju, nemate rizik kao u Ukrajini. Odlučio sam da započnem taj proces, to nije od danas do sutra. Prvo imate proces raznih provera, dokumentacije, administracije. U zemljama koje sam naveo, to je proces gde singl roditelji ostvare svoj san. Ne moraš da budeš u braku", rekao je on.

"Počeo sam proces"

On je otkrio da bi mu dete rodila Kolumbijka, ali do trenutka trudnoće mora da se sačeka.

"Taj proces može da traje nekoliko godina, dok ne kreneš u samu proceduru to traje sedam, osam mesec,i možda i godinu dana. Tako da, proces koji sam ja počeo pre par meseci je nešto u čemu se trenutno nalazim, proveo sam devet dana početkom oktobra u Kolumbiji, a dalje ćemo videti, treba čekati neki period od maja, juna 2024. godine pre nego što taj proces može da počne. Naravno, vreme u kom živimo, opasnosti u kojima živimo mi daju prostor za razmišljanje, želja je tu ali i doza straha i realnosti, nekih nedoumica, pogotovo kada osoba želi sama da uđe u tu priču. To ne bi trebalo da bude nikakav tabu, ovde se priča o tome da postoji izuzetno veliki broj ljudi koji su u braku, a koji ne mogu da usvoje decu. Zašto im je nedopustivo da usvoje decu, zašto da deca imaju manjak ljubavi i budu na ulici, zašto je to toliko teško? Da imam vlast, potpuno bih promenio sve zakone, dosta toga bih otvorio, pa kome se svidi svidi, a kome se ne svidi, neka se edukuje ili neka ostane u kamenom dobu".

Jelić je veoma upućen u samu proceduru, pa je tako ispričao da i nema mogućnosti da zna bilo šta o majci deteta.

"Ne, vi to ne možete da vidite tamo. Tamo dobijate katalog sa donatorkama jajnih ćelija, to je osoba koja će biti majka tog deteta. Vi sa njom nemate nikakav kontakt i nemate mogućnost da je upoznate, vi samo imate komplentnu informaciju ko je i šta je, geni i ostalo. Osoba, to je jedan segment, onda kad se to sve spoji, vaše i njeno, osoba treća, odnosno druga žena je surogat majka, odnosno ona nije majka, ona je osoba koja nosi tu trudnoću, ali nije fizički majka", rekao je on.