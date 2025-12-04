Slušaj vest

Pevačica Jelena Vučković, ćerka folk zvezde Goce Božinovske, u maju 2025. potvrdila je da prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu jer se razvodi od supruga Aleksandra, s kojim je provela 13 godina u braku.

Međutim, šest meseci kasnije ona je ponovo zaljubljena, i uživa u vezi sa markantnim muškarcem!

- Istina je! Srećna sam i zadovoljna. Ne bih sada mnogo da dužim na tu temu, nemam mnogo ni vremena, ali mogu da kažem da to jeste istina - poručila je Jelena.

Podsetimo, Jelena je sa (bivšim) mužem godinama živela povučeno u Valjevu, daleko od medijske pažnje.

Kada je potvrdila da se razvodi, na Instagramu je podelila tužnu objavu:

- I odjednom sam shvatila da ga više ne želim, što je čudno jer sam dugo mislila da je on moje sve. Sećam se trenutka kada me je nasmejavao i kako sam se zaštićeno osećala u njegovim rukama. Ali se takođe sećam i suza, noći koje sam provela sama pitajući se zašto nisam dovoljna. Uvek sam nalazila izgovore za njega - možda je zauzet, možda je umoran, možda previše očekujem. Ali duboko u sebi sam znala da ljubav ne bi trebala da izgleda ovako. Nadala sam se da će se promeniti, ali nikada nije. I odjednom sam shvatila da zaslužujem mir.

Jelena je u izjavi za medije pre šest meseci rekla da joj je muž vodio "dvostruki život".

- Tako je, razvodim se posle 13 godina braka. On je vodio dvostruki život, živeo sa drugom ženom tri godine, saznala sam sve. Sve sam njemu posvetila - istakla je.

- Pokušavala sam da sačuvam ono što se dalo sačuvati, ali nije uspelo. Htela sam njega, htela sam da budem samo sa njim, ali eto. Zbog njega nisam ni radila, sve sam posvetila njemu, a on sa drugim ženama bio - rekla je Jelena tada.