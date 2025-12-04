Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Lazar Čolić Zola, napisao je scenario za film, o čemu je Informer prvi pisao, a kako saznajemo u ostvarenju nastalom po Čolićevom scenariju glavnu žensku ulogu igra devojka Katarina Schenk, koja je sa Miljanom Kulić išla u isto odeljenje u osnovnoj školi.

- Igrom slučaja, tako se dogodilo, da Milijanin lik tumači glumica koja je u jednom periodu sa mojom bivšom Miljanom išla u isto odeljenje. To nije bilo planirano, ali eto sudbina se poigrala i to je veoma zanimljivo. Devojka je rodom iz Niša i došla je na kasting - ispričao je Lazar Čolić Zola.

Osim Miljanine školske drugarice u filmu se pojavljuje i rođak slavnog Voje Brajovića, a Čolić objašnjava da je glumce odabrao na kastingu.

Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Nisu amateri, reč je o glumcima koji su već ostvarili uloge na filmu, u televizijskim serijama, u pozorištu. Nisu baš poznati u rangu Ljubiše Samardžića na primer, ali su svi glumci sa iskustvom - objasnio je Čolić, koji je nedavno govorio i o mogućem ulasku u "Elitu 9".

Mnogi su u ovom filmskom ostvarenju i Zolinom prvencu pronašli simboliku odnosno sličnosti sa porodicom Kulić i Nenadom Macanovićem Bebicom dok Čolić tvrdi da mu to nije bila namera.

- Video sam da su ljudi prepoznali njih, ali ovo nema veze sa njima. Svako može da nađe sebe u nekoj od ovih situacija. Ne bih rekao da su mi bili inspiracija, ali svako može da pusti svojoj mašti na volju. Samo ću reći da se glavni muški lik zove Bebač, a ženski Milijana - kaže za Informer Zola i dodaje:

Lazar Čolić Zola salonu za negu lepote Foto: Printscreen Instagarm

- Radnja filma je kreirana na osnovu nekih životnih situacija koje su se meni desile, neke meni bliskim ljudima, zatim poznatim ljudima sa televizije. Film je veoma poučan, ali i komičan. U pitanju je komedija, na momente i triler, a mogu reći da čak ima i neke horor scene.

kurir.rs/informer/telegraf

