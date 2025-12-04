DARKO LAZIĆ OTKRIO SVOJE POREKLO! Na pitanje da li je Rom, pevač dao odgovor: Vidi, ja sam...
Darko Lazić progovorio je o svom poreklu, o čemu do sada nije govorio. Pevač je gostujući u podkastu kod Bokija 13, osim što su se dotakli svih aktuelnih tema, Lazić je progovorio o svom poreklu.
- Da, jesam Rom, pola - rekao je prvo Lazić.
- Zbog toga dobro pevam, normalno - dodao je Darko.
- Vidi, ja sam pola Bosanac, a pola Ciganin, da ne kažemo Rom - naveo je potom, pa zapevao hit Ljube Aličića "Ciganin sam, al' najlepši".
Pevač je između ostalog govorio o bakšišu i o ogromnim ciframa koje dobijaju na gomili. Priznao je da on deli novac na ravne časti ali da kad se to podeli i nije mnogo.
- To kada se podeli na 15 pevača i nekoliko muzičara, dođe na dve, tri hiljade evra. Međutim, to kada se skupi na gomilu, bude 50, 60, 70 hiljade evra - priznao je Lazić.
Kako je rekao, zbog snimaka koji kruže mrežama, mnogi misle da ima mnogo para, ali to je sve iluzija interneta.
Otkrio sve o odnosu sa rijaliti učesnici
Darko je ovom prilikom otvorio dušu o mnogim temama i komentarisao brojne kolege i javne ličnosti, a među njima bila je i rijaliti učesnica, Miljana Kulić.
- Mljana je jedna devojka koja je jako simpatične naravi. Miljana je inače bila moj fan još u takmičenju "Zvezde Granda".
- Nisam ništa imao s njom nikad, daleko bilo, ali ona je bila moj fan. Ne znam da li se zaljubila u mene, bila je zaljubljena u Mišela.
- Često me je zvala telefonom posle svirke, mada ne znam odakle joj moj broj i onda je tako pustim na spikerfon da slušam.
Ipak, Bojan je bio uveren da je među njima bilo nečega, te je insistirao da Lazić prizna.
- Bože me sačuvaj, da se prekstim. Bar da jesam, nego nisam. Sećam se svakog svog "umakanja", makar i pijanog. Možete i nju da pitate, daleko bilo. Da sam bio s njom, rekao bih - rekao je Lazić.
