Darko Lazić progovorio je o svom poreklu, o čemu do sada nije govorio. Pevač je gostujući u podkastu kod Bokija 13, osim što su se dotakli svih aktuelnih tema, Lazić je progovorio o svom poreklu.

- Da, jesam Rom, pola - rekao je prvo Lazić.

- Zbog toga dobro pevam, normalno - dodao je Darko.

- Vidi, ja sam pola Bosanac, a pola Ciganin, da ne kažemo Rom - naveo je potom, pa zapevao hit Ljube Aličića "Ciganin sam, al' najlepši".

Pevač je između ostalog govorio o bakšišu i o ogromnim ciframa koje dobijaju na gomili. Priznao je da on deli novac na ravne časti ali da kad se to podeli i nije mnogo.

- To kada se podeli na 15 pevača i nekoliko muzičara, dođe na dve, tri hiljade evra. Međutim, to kada se skupi na gomilu, bude 50, 60, 70 hiljade evra - priznao je Lazić.

Kako je rekao, zbog snimaka koji kruže mrežama, mnogi misle da ima mnogo para, ali to je sve iluzija interneta.

Otkrio sve o odnosu sa rijaliti učesnici

Darko je ovom prilikom otvorio dušu o mnogim temama i komentarisao brojne kolege i javne ličnosti, a među njima bila je i rijaliti učesnica, Miljana Kulić.

- Mljana je jedna devojka koja je jako simpatične naravi. Miljana je inače bila moj fan još u takmičenju "Zvezde Granda".

- Nisam ništa imao s njom nikad, daleko bilo, ali ona je bila moj fan. Ne znam da li se zaljubila u mene, bila je zaljubljena u Mišela.

- Često me je zvala telefonom posle svirke, mada ne znam odakle joj moj broj i onda je tako pustim na spikerfon da slušam.

Ipak, Bojan je bio uveren da je među njima bilo nečega, te je insistirao da Lazić prizna.

- Bože me sačuvaj, da se prekstim. Bar da jesam, nego nisam. Sećam se svakog svog "umakanja", makar i pijanog. Možete i nju da pitate, daleko bilo. Da sam bio s njom, rekao bih - rekao je Lazić.