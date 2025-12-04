Slušaj vest

Iako se mnoge svadbe od pre nekoliko decenija umnogome razlikuju od današnjih i tada se za venčanja izdvajala velika suma novca, kako bi mladenci, ali i zvanice uživale u luksuzu.

Jedno od takvih venčanja bilo je kada su se na večnu ljubav zakleli Biljana Jevtić i Aca Ilić, par koji već decenijama važi za jedan od najskladnijih na estradi.

Foto: Kurir Televizija

Venčali su se u Gornjem Milanovcu nakon tri godine zabavljanja, a bili su prvi estradni par čija je svadba bila javna za medije.

Biljani je na venčanju kumovala Suzana Mančić sa kojom je i dan danas najbolja i neradzvojna prijateljica, a cela estrada bila je na veselju koje se godinama kasnije prepričavalo.

1991. godine Lepa Brena i Boba Živojinović izgovorili su sudbonosno ‘da’, a njihovu svadbu proglasili su svadbom veka.

Pevačica je tada nosila venčanicu čuvene marke „Dior“ koja je bila dizajnirana upravo za nju. Mladenačka torta bila je ogromna na 5 spratova, sa jestivim reketima i gramofonskim pločama, a pisalo se da je njihova svadba koštala čak 50.000 nemačkih maraka.

Foto: Printscreen/Youtube

Svadbu pevačice Svetlane Cece Ražnatovića i Željka Ražnatovića Arkana mnogi su nazivali „svadbom decenije“. Po Cecu su tada sa mladoženjom došli svatovi u koloni od šezdeset vozila u rodnu Žitorađu, da bi „kupili mladu“.

Ražnatović je po dolasku u Cecinu kuću gađao jabuku iz puške, koju je pogodio iz šestog puta.

Zatim je usledila kupovina mlade i tada je Arkan ponudio nekoliko štoseva nemačkih maraka, ali to nije bilo dovoljno, te je dao i torbu u kojoj je bila ogromna suma novca i dijamanti, a zatim je skinuo i sat sa ruke koji je dao za Cecu.

1998. godine venčali su se Saša Popović i Suzana Jovanović, a njihova svadba važila je za jednu od najglamuroznijih.

Na njihovoj svadbi kumovali su Lepa Brena i Boba Živojinović, a među zvanicama našao se veliki broj pevača.

Mlada i mladoženja bili su najrazigraniji na svojoj zabavi, za koju inače važi da je bila među najveselijim estradnim svadbama.

Uprkos sjaju i glamuru toga dana najviše pažnje privukao je trenutak kada su mladenci sa kumovima kidali pečenog vola prstima.

Takođe veliku pažnju javnosti privukle su svadbe Katarine Grujić i Marka Gobeljića, kao i Cecinog sina, Veljka Ražnatovića i njegove lepše polovine Bogdane.

Veliko svadbeno veselje, Veljka i Bogdane, za 500 zvanica upriličeno je u luksuznom hotelu u kome su gosti uživali uz najskuplji „rojal meni“ (kraljevski). Meni je uključivao sve vrste pića, kako domaća, tako i strana, a kad je hrana u pitanju na raspolaganju gostima su bila sva jela od tartar bifteka, kraljevske salate šefa Rudolfa, lososa sa kokosovim mlekom do patke prelivene sosom od borovnice.

Foto: Nemanja Nikolić

Stotine zvanica okupila je i svadba Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića 2018. godine.

Na crkvenom venčanju, ljubavi su svedočili Miloš Teodosić i Aco Pejović, a kada je Aleksandra i pred bogom postala Filipova supruga, svatovi su se vratili u porodični dom Živojinovića na Bežanijskoj kosi, kako bi mladenci ispoštovali sve običaje.

Kako se tada pisalo, bilo je oko 900 zvanica pristigli su sa svih strana sveta, a sala je bila posebno dekorisana.

Foto: Kurir