Jana Todorović jednom prilikom otkrila je da je njen suprug dao ime njihovoj naslednici po devojci koju je ludo voleo i koja mu je bila prva ljubav. Oni su pre 19 godina dobili ćerku, kojoj su dali ime Kristina Džulijet.

-Moj muž je imao devojku Kristinu. Bila mu je prva ljubav, Grkinja, i želeo je da mu se ćerka tako zove. A drugo ime, Džulijet, dali smo joj zato što je rođena u Americi. To ime stoji samo u pasošu, niko je tako ne zove– ispričala je Jana svojevremeno.

Pevačica i njena ćerka imaju veoma blizak odnos, često provode vreme zajedno, a Kristina je mami neretko pratnja na snimanjima i događajima, gde joj pomaže i oko šminke.

Međutim, Jana ima jasan stav o tome kako treba da izgleda odnos između roditelje i deteta, o čemu je nedavno govorila.

-Iz mog iskustva mislim da nikada ne može da bude odnos najboljih drugarica, mora da se zna ko je majka, a ko je dete– rekla je Jana.