Edita Aradinović kaže, da je pronašla čoveka svog života. Sada je za domaće medije progovorila o udaji pa je izjavila da bi joj svadba bio stresan trenutak.

- Ljubav jeste zaslužna za to što sijam, a što se tiče udaje, ja sam malo delulu, jedan dan pričam jednom, a drugi drugo. Ne zato što sam nešto razočarana, nego nekako smatram da može i bez toga da se voli i da ljubav postoji bez braka.

Edita Aradinović sa novim dečkom Foto: Printscreen/Instagram

- Meni bi bilo stresno i da napravim venčanje. Imam mnogo familije, pa da ne zaboravim nešto. Ja verujem da papir znači u tom nekom smislu da si se prema nekome obavezao, ali sve zavisi od osobe do osobe. Sve zavisi na kraju sa kime živiš i sa kakvim si partnerom. Ja sam bila svesna toga da će javnost u nekom trenutku da sazna ko je meni dečko, nisam htela da se to krije. Pojavili smo se normalno, ali ne planiram da se pojavljujem sa njim stalno i svuda.

Sreća je tu u nekoj našoj oazi, i nemam nameru da ga svuda vučem sa sobom. Napokon svakako da neko nešto istinito plasira oko nas - rekla je pevačica.

Kurir.rs

