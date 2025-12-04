Slušaj vest

Tea Bilanović danas se uspešno bavi muzikom, ali ranijih godina to nije bilo tako. Dok je maštala o svom snu, pevačica je bila prinuđena da radi i neke druge poslove, jer kako kaže - računi su morali da se plate. Ona je jedno vreme živela u Skandinaviji, a sada je otkrila niz detalja o zapošljavanju u automehaničarskoj radnji.

Ona je pre nekoliko godina živela u Skandinaviji, a jedno vreme je radila u automehaničarskoj radnji kako bi zaradila novac koji joj je bio preko potreban.

- Radila sam to u Švedskoj jedan period života, kad nisam imala posao u svojoj struci, a računi moraju da se plaćaju. Nisam htela da sedim kod kuće skrštenih ruku, nego, 'ajde, da izvučem iz situacije najbolje što mogu - rekla je Tea Bilanović.

- To mi je negde i zanimacija, volim automobile i tata mi od malena stalno sugeriše. Moj kolega je radio kao automehaničar, pa sam tako spojila. Malo me je naučio, ja dobijem platu za to i tako je bilo. To mi je u tom momentu bilo najbliže i najbrže - dodala je pevačica za "Telegraf".

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscreen, Print Screen, Kurir