Jelena Karleuša nedavno je najavila da će podneti tužbu protiv Vlade Georgieva zbog, kako je izjavila, uvredljivih komentara koje joj je uputio.

Kada je čuo za to od novinara on se nasmejao i rekao da je to njena konfabulacija (izmišljanje nepostojećih događaja).

- Neka su, šta ću… Koja bre tužba? To su njene fantazije i konfabulacije - rekao je Georgiev.

Jelena je rešila da mu odgovori:

- On je čovek poznat kao neko ko ne konzumira alkohol i narkotike, koji je jedan pravi gospodin i džentlmen prema ženama. Tako se i ponaša. Gospodski. Ma džukac jedan, objasniće sve na sudu - rekla je Jelena prilikom dolaska na snimanje "Pinkovih zvezda".

Georgiev se nakon njene izjave oglasio na društvenoj mreži "Iks" gde je nastavio sa uvredama na Jelenin račun.

- Idemo krntijo, idemo! Gospodski u Areni 6. i 13. decembar, dođi da vidiš kako izgleda koncert, jer si to očigledno zaboravila, krntijo", napisao je pevač.

Sukob između Jelene Karleuše i Vlade Georgieva dugo traje, a eskalirao je u februaru tokom njegovih koncerata kada je pušio i pio na sceni. Jelena je to prokomentarisala, a on je iskoristio već sledeći nastup da je izvređa zbog čega je ona rešila da pravdu potraži na sudu.

