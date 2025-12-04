Slušaj vest

Vest da se sprema film o životu Lepe Lukić izazvala je veliku pažnju javnosti i obožavalaca narodne muzike. Jedna od najvećih pevačkih legendi sa ovih prostora potvrdila je da se projekat zaista razmatra, ali da je sve još u ranoj fazi pripreme.

Pripreme u toku

Uprkos tome, interesovanje filmskih producenata, kako tvrdi pevačica, je veliko, a sama Lukićeva poručuje da bi biografski film mogao da bude izuzetno bogat i emotivan, jer obuhvata životni put pun borbe, siromaštva, odricanja, ali i velikih pobeda.

Zanimljiva biografija

1/5 Vidi galeriju Lepa Lukić izaziva pažnju Foto: Printscrean, Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

Otkrila detalje

- Još se radi na tome. Mnogo su zainteresovani, nadam se da će se naći sredstva. Već su mi dolazili neki ljudi da mi nude neku saradnju - rekla je Lukićeva ističući da je tokom života mnogo puta dobijala predloge da svoju priču prenese na ekran, ali da se sada prvi put ozbiljnije razmatra konkretan projekat.

Prema njenim rečima, u proces je uključen i njen dugogodišnji saradnik Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, kome je poverila komunikaciju sa produkcijama i filmskim autorima.

- Predložila sam Bokiju da preuzme na sebe, i on je sada u kontaktu sa tim filmadžijama. Neka on vidi šta i kako, ja sam svoje ispričala - kaže Lukićeva.

Traže se finansije

Tri glumice igraće Lepu Lukić od detinjstva do današnje slave.

Plan je da film prati ceo njen životni put, od najranijih dana do uspeha i statusa jedne od najvoljenijih pevačica.

-To će biti ceo moj život. Tri glumice će da me glume: jedna kad sam bila dete, druga kad sam stasavala, treća u zrelijim godinama- objašnjava pevačica.

Obeležila jednu epohu

1/4 Vidi galeriju Lepa Lukić ima bogatu karijeru Foto: Kurir, Kurir Televizija

Sve je jasno

Posebno važan deo filma biće njeno teško detinjstvo, koje, kako ističe, nikada nije krila.

-Biće prikazano kako sam živela u sirotinji, kako sam ostala bez oca, kako se majka nikada ponovo nije udala i kako je išla u nadnicu da zaradi za nas. Majka me sa deset godina naučila da kuvam. To je sve moj život i mislim da će ljudima biti veoma interesantno.

Njena životna priča, zbog svega što je preživela i postigla, za mnoge već sada zvuči poput filma.

Još nije izvesno da li će se Lepa lično pojaviti u filmu

- Još ne znam da li ću se ja pojaviti u filmu. Čekamo da se nađe scenarista, pa kad se napravi ceo projekat, onda ćemo videti šta i kako - navodi pevačica.

Uprkos velikoj želji javnosti da je vide u ulozi, ona ističe da se o svemu mora ozbiljno razgovarati kada scenario bude gotov.

"Prvo ću da zaštitim svoja prava“

Lukićeva naglašava da je najvažnije da sve bude pravno i profesionalno definisano, ne zbog novca, već da bi bila sigurna da će njena životna priča biti ispričana na dostojanstven način.

-Prvo ću da zaštitim svoja prava i da napravimo ugovor. Dok ne budem imala crno na belo, ne mogu o tome mnogo da govorim. Džabe ja njima da pričam svoj život, ako to ne bude finansijski i produkcijski potkrepljeno. To nije mali projekat, niti jeftin - poručuje pevačica.

Jasno je da bi film o Lepoj Lukić bio jedan od najpoznatijih biografskih projekata na domaćoj sceni, imajući u vidu njenu bogatu karijeru, status ikone narodne muzike i životnu priču koja inspiriše generacije.

Publika sada sa nestrpljenjem čeka potvrdu da je scenario u izradi i da snimanje zaista počinje. A ako se sve realizuje kako se očekuje film o Lepoj Lukić mogao bi postati prava posveta njenom životu, muzici i neuništivom duhu.