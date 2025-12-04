Slušaj vest

Maja Marinković je pre nekoliko dana na kratko napustila Belu kuću kako bi rešila ozbiljan estetski problem.

Naime, zbog komplikacije sa silikonom u zadnjici, koja je dovela čak i do sepse, bila je primorana da hitno ode na operaciju i podvrgne se urgentnoj medicinskoj intervenciji.

Nakon uspešno obavljene operacije i kratkog oporavka, Maja se ponovo vratila u Belu kuću, gde su je cimeri dočekali sa puno emocija i vidnim olakšanjem.Mnogi su joj pružili podršku, raspitivali se o njenom zdravlju i trudili se da joj povratak bude što lakši. Maja je istakla da se oseća bolje i da je zahvalna što se sve završilo bez težih posledica, a kao i uvek, odmah je unela malo drame i šarma u kuću, pa se čini da se život u rijalitiju vraća u svoj uobičajeni tok.

Nju su odmah na početku sačekali Murat, Milosava, Terza, ali i Luka.

- Brz opravak - kazao je Luka.

- Hvala, Lukice - rekla je Maja.

Imala komplikacije u zadnjici

