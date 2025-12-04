Slušaj vest

Nakon što je pre nekoliko dana Željko Mitrović podelio otkaze svojim radnicima, danas se oglasio i otkrio da se ovaj proces nastavlja.

I ako smo mislili da radnici vlasnika ružičaste televizije, mogu da predahnu, Željko je danas izjavio da stiže novi krug otkaza.

- Nikada nisam pustio neku objavu na mrežama a da nije nosila neku važnu poruku! Kada sam ovu pesmu snimio pre par meseci, mislio sam da će svi a posebno pojedini rukovodioci u Pink Media Grupi, razumeti upozorenje i da će se prizvati pameti, ali kako se to nije desilo,sutra objavljujem prve izmene u menadzmentima u velikom broju mojih kompanija! Zato sam i otpevao ja, a ne Paul Young pesmu “Sravniću sa zemljom tvoju igraonicu” I’am Gonna Tear Your Playhouse Down - napisao je Mitrović na Tviteru.

Marko Jovičić dobio je otkaz u Teatru Odeon, ali se pre nekoliko dana pojavio u novoj seriji Željka Mitrovića.

Prvi otkaz dao ansamblu

Vlasnik "Pinka" Željko Mitrović prvi otkaz dao je "Odeon" ansamblu pozorišta "Odeon".

Željko Mitrović podigao je veliku prašinu kada je na dan krsne slave najavio je čistku u svojoj kompaniji.

Mitrović je izjavio da je prvi na redu njegov poslednji projekat u koji je uložio milione, teatar "Odeon".

Kako "Informer" saznaje od dobro obaveštenog izvora, prvi su otkaze dobili članovi ansambla.

Mitrović je najavio da se potpuno obustavlja i produkcija u teatru, a da se od početka sledeće godine očekuje potpuno nova postava.

- Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od nule sa novim ljudima i novim igranim projektima - istakao je vlasnik "Pinka" Željko Mitrović.