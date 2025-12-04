Zmaj od Šipova je promenio lični opis i više ne izgleda onako kako ga pamtimo

Ilija Grahovac poznati kao Zmaj od Šipova, inače bivši rijaliti učesnik, uhapšen jeponovo nakon što je nedavno hapšen u Mrkonjić Gradu.

On je tada napao meštanina grada i naneo mu povrede.

- Policijskoj stanici Mrkonjić Grad, oštećeno lice juče je prijavilo da ga je u mestu Štrbina, kod Mrkonjić Grada, I. G. iz Šipova napao prvo verbalno, a zatim i fizički nanevši mu tom prilikom povrede. Takođe, I. G. mu je oštetio automobil i oduzeo mobilni telefon – naveli su iz policije, prenosi "Srpska info". Iz PU Mrkonjić Grad dodaju da su ​policajci izašli na lice mjesta i utvrdili da su navodi prijave tačni, te je Grahovac uhapšen

Hapšen nekoliko puta

On je bio uhapšen u septembru prošle godine zbog sumnje da je pretukao komšinicu u Šipovu u Republici Srpskoj, a pre godinu dana osuđen je i zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

Njemu je tada određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je saslušan u nadležnom tužilaštvu. Njegov advokat Dušan Tomić potvrdio je za Kurir da je tada došlo do hapšenja i objasnio "da je neosnovano lišen slobode."

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu u oktobru prošle godine osudio je Iliju Grahovca na novčanu kaznu u vrednosti od 1.000 evra, jer je u oktobru 2022. godine preko društvenih mreža pozivao ljude na likvidaciju predsednika Partije Demokratskog Progresa Branislava Borenovića. Na suđenju okrivljeni Grahovac priznao je krivicu, uputio reči izvinjenja i pokajao se za krivično delo koje je počinio.

- Bez obzira na činjenicu da je Grahovac proglašen krivim, nakon ličnog i javnog izvinjenja i činjenice da je bio nagovaran da to uradi, ja sam pred sudom izjavio da mu opraštam, što mu je sigurno ublažilo kaznu. Moj cilj nije bio da krivično odgovara ili materijalna korist, iako su njegove reči bile vrlo teške, a pozivi za likvidaciju bili usmereni direktno protiv mene. Cilj mi je da pokažem da politički motivisana mržnja ne treba proći nekažnjeno - izjavio je Branislav Borenović nakon presude lokalnim medijima.

Inače, Grahovac je hapšen i avgustu 2019. godine kada je naneo povrede svom komšiji S. S. koga je, prema optužnici, udario čekićem u glavu nakon što mu je nožem ubo kravu. On je tada bio u jednomesečnom pritvoru, a kada je napustio ćeliju pravo je otišao u jedan rijaliti gde je prepričavao svoje zatvorske dane.

- Neće više Zmaj biti glup i laprdati! Pokušali su me ubiti, ubiti moju stoku. Sudija koji me zatvorio odgovaraće pred Bogom što mi je medved napao stoku. Do smrti ću tražiti da sud osudi medveda koji mi je pobio nejaku telad - rekao je u svom stilu pred malim ekranima Zmaj.

Ilija Grahovac bio je hapšen i 2017, 2018. ali i 2015. godine zbog nelegalnog oružja, ali je tih optužbi oslobođen. Kako smo nedavno pisali, Zmaj od Šipova već neko vreme živi na rubu egzistencije i jedva sklapa kraj sa krajem.

Kako se ranije pisalo, Zmaj od Šipova nakon rijaliti karijere jedva sastavlja kraj s krajem.

- Zmaj je baš u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Zbog svog načina života on je ostao bez dinara. U pomoć mu priskaču ljudi i komšije iz njegovog sela, koji mu daju hranu i odeću. Uvek mu daju poneku svoju staru krpicu i komad garderobe kako bi imao šta da obuče, sad dolazi i zima. Ilija često spava i pod vedrim nebom. Baš je tužno u kakvo je stanje došao, a nekad je bio jedan od najbogatijih ljudi u selu. A da ne govorim o tome koliko je novca zaradio tokom godina u rijalitijima, sve je spiskao - ispričao je izvor za Kurir svojevremeno, pa dodao:

- Povremeno čuva i stoku, nadniči za sitan novac. Ali to mu nije dovoljno ni za osnovne potrebe. Da se oni nisu sažalili na njega, to bi bilo strašno. Za njega bi možda bilo najbolje da ponovo uđe u neki rijaliti, ali on više nije zainteresovan za to. Odlučio je da se definitivno povuče iz javnog života - završio je izlaganje naš izvor.