Desingerica je stigao na snimanje „Pinkovih zvezda“ i prošao pored Tine Ivanović kao da je nije ni primetio. Kada su ga novinari pitali zbog čega se nije pozdravio sa pevačicom, Dragomir se naknadno okrenuo, pozdravio  se s Tinom i poljubio je tri puta u obraz, nakon čega je, prema navodima prisutnih, izrekao komentar koji je mnogi tumače kao uvredu.

desipic.jpg
Foto: Printscreen

Despić, zbog čijeg sukoba je Zorica Brunclik ranije napustila snimanje emisije, upitao je Tinu da li se prijavila za muzičko takmičenje u kojem on učestvuje kao mentor, uprkos tome što pevačica iza sebe ima skoro trideset godina karijere, što je dodatno podiglo tenziju na setu.

- Šta ćeš ti ovde? - pitao je Desingerica pevačicu, a Tina mu je objasnila da je došla kao podrška jednom od kandidata.

Nije poznato da li je reper želeo da se našali sa koleginicom ili da obezvredi njen lik i delo.

- Ja rekoh da se ti nisi prijavila. Bio bih ti mentor, uzajamno – rekao je Desingerica, a Tina se samo nasmejala.

Desingerica Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Boba Nikolić

Zorica napustila snimanje zbog Desingerice

Podsetimo, Zorica Brunclik je već ranije otvoreno rekla da mlađeg kolegu, Dragomira Despića Desingericu, smatra nevaspitanim i prostim.

Iako je Despić uspevao nekoliko puta da je nasmeje, čini se da je sada prešao sve granice, pevačica je zbog njegovog ponašanja napustila studio i prekinula snimanje emisije.

Da stvar bude još dramatičnija, Jelena Karleuša i Despić ponovo su ušli u žestoku raspravu, što je dodatno izbacilo Zoricu iz takta.

