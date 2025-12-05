Slušaj vest

Radio-televizija Srbije u sredu je objavila imena 24 učesnika za takmičenje Pesma za Evroviziju. I ove godine nastavljen je trend da među učesnicima nema velikih muzičkih imena.

Politika, muzika...

Maja Nikolić poslala je dve pesme na konkurs, ali nijedna nije prošla. Od svih koji su prošli na konkursu, većina publike zna za Zejnu i Harem Girls, a tu je i još jedno poznato ime koje je pre nekoliko godina često bilo u medijima, ali ne zbog estrade, već zbog politike - Ljubiša Beli Preletačević.

Podsetimo, on je ranije bio vođa satirične političke stranke Sarmu probo nisi, koja je učestvovala na lokalnim izborima 2016. godine, kad je u opštini Mladenovac osvojila 20 odsto glasova i 12 mandata. Sledeće godine bio je i kandidat na predsedničkim izborima kao Beli Preletačević i našao se na trećem mestu sa osvojenih 9,44 odsto glasova. Godine 2018. napustio je svoju stranku.

Sve ovo pokazuje da je predstojeći nacionalni izbor za predstavnika Srbije na Evroviziji postao festival za anonimuse. Nekad su nas na ovoj manifestaciji predstavljala zvučna imena poput Marije Šerifović, koja je i pobedila 2007. godine, Željka Joksimovića, koji se Evropi predstavio dva puta, Jelene Tomašević, Milana Stankovića, dok sad tu želju imaju uglavnom neafirmisani pevači.

Zašto nema jakih imena među izvođačima, ali i autorima, objašnjava Leontina Vukomanović, koja je autorka pesme "Lane moje", s kojom je Željko Joksimović 2004. godine u Istanbulu osvojio drugo mesto.

- Velike zvezde nemaju interes da idu na ovakav festival. Renomirani autori i izvođači moraju da dobiju poziv od javnog servisa da se prijave. Srbija je preveliku pažnju davala Evroviziji. Teško da će neko ko je velika zvezda i ode tamo da napravi ozbiljan posao. Britanija godina na Evroviziju ne šalje velike zvezde poput Robija Vilijamsa, već mlade izvođače, često iz talent takmičenja. Na PZE možemo da vidimo neke nove nade zato i postoje takvi festivali - kaže Leontina za Kurir.

"Crna Gora bolje radi izbor"

Ona je ove godine radila pesmu "Oli, oli" za zvezdu "Granda" Krstinju Todorović, koja će učestvovati na izboru za predstavnika Crne Gore.

- Crna Gora svoj izbor radi na bolji način. Prvo pozovu pevače, pa za njih traže autore. Uradila sam pesmu za Krstinju zajedno s Nemanjom Filipovićem. Mladi autori ti daju neku novu snagu. Nisam jurila trendove. Spojili smo etno i moderan zvuk - objašnjava autorka.

Za Crnu Goru i Montesong pesme su pisali Kristina Kovač, Lena Kovačević i Dejan Dedović iz benda Who See, što pokazuje da je našim autorima Montesong zanimljiviji od Pesme za Evroviziju.

Pevačica Ivana Selakov smatra da nema velikih imena na PZE jer se plaše neuspeha.

Smena generacije

Žika iz Zane smatra da je došlo do smene generacija.

- Nisam videla spisak, tako da ne znam ko su izvođači. Meni se nekako čini da se svake godine prijavljuju isti izvođači, kao da neki samo čekaju priliku da tu pošalju pesmu i da im je to jedini vid promocije. Zejna, Harem Girls, njima je već druga godina zaredom, u međuvremenu nije bilo ništa. Oni to vide kao promociju, piše se, priča se, a mislim da se stariji, afirmisani pevači ne prijavljuju... Svako se prijavi da bi pobedio, to mislim da je razlog. Ako ne bi pobedili, misle da bi to loše uticalo na njihovu karijeru.

- Možda dolazi do smene generacija, možda iskusniji prepuštaju mesto mlađima, pretpostavljam da su, ako su anonimni, onda i mladi ljudi. Meni je to sasvim okej, sigurno da i među njima ima potencijala. Može tu da se desi da neko eksplodira, napravi čudo, da se pojavi sa super pesmom, ne vidim drugi razlog. Možda blaga nezainteresovanost eventualno starijih i iskusnijih. Nisam nikad bio preterani evrovizijski fan, niti fan sličnih festivala. Za razliku od mene, Jelena od dečjih dana to obožava, gleda, upoređuje pesme.

I Goca Tržan je sličnog stava.

- Nema problema, došlo je do smene generacija, i to je u redu. Neki mladi ljudi treba da se afirmišu putem PZE, zašto da ne. Nikome od nas koji smo već etablirani to nije nešto potrebno, a mladim ljudima je potreban "bust", potrebno im je da se dokazuju i takmiče, to je meni potpuno u redu.

Kompozitor Aleksandar Milić Mili smatra da RTS mora da promeni sistem odabira pesama.

- Kao što sam savetovao RTS, mora da se postavi drugačiji sistem odabira pesama. Angažovanje autora i vizija naše pesme za Evroviziju moraju da budu potpuno drugačiji od ovoga što se nudi već godinama. Tu je problem što nema velikih imena. Predlagao sam više različitih sistema, ali to nije naišlo na odaziv i odobrenje. Tako da nikakvo čudo nije što izostaju velika imena i veliki autori, jer sve se godinama radi bez mišljenja struke, odnosno ljudi koji rade u muzičkoj industriji.