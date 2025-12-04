Slušaj vest

Aca Lukas ponudio je da besplatno peva na javnom dočeku Nove godine u Sarajevu. On je naglasio da je njegova želja da taj novac bude namenjen u humanitarsne svrhe.

Na društvenim mrežama već danima kruži predlog da pevač zabavi sve na trgu u Sarajevu u najluđoj noći, a on je sada dao komentar na to.

- Ja sam za, pod jednim uslovom, ali ovo najiskrenije. Ja sam vrlo transparentan - samo ako svi znaju i budu sigurni da ako budemo pevali za Novu godinu u Sarajevu nećemo uzeti jednu jedinu marku. To sam ponudio one godine - to kažem sad - rekao je Aca za Face televiziju i nastavio:

1/8 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Ne postoji finansijski efekat koji će biti presudan da pevam za Novu godinu u Sarajevu, a imao bih želju iskreno da ti kažem. Znaš zašto? Zato što znam sa kojih će strana doći ljudi da slušaju to i znam da neće biti nijednog mrkog pogleda, nikakvog lošeg raspoloženja i da pokažemo konačno tim ljudima koji stalno prave i žele da žive na razdvajanjima da im pokažemo da su retro, prošlost. Pustite nas ljudi da živimo, mene pustite da pevam. To najbolje znam - poručio je.

Na kraju ove teme on je istakao da smatra da bi novac koji bi Grad Sarajevo izdvojio za doček trebalo biti doniran. Njegov predlog je da se iznos podeli, te jedan deo da bude uplaćen Zavodu Pazarić, dok drugi deo sličnoj ustanovi u Republici Srpskoj.