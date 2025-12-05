Slušaj vest

Bivša voditeljka Jelena Dimitrijević progovorila je o svom braku sa bivšim suprugom, koji se nakon razvoda venčao sa Helenom Topalović. Iako su ranije odnosi bili napeti, Jelena ističe da se situacija sada rešila na obostrano zadovoljstvo i da nastoji da održi pozitivan odnos sa bivšim mužem, prvenstveno zbog njihove dece.

Rešila odnos sa bivšim i njegovom ženom

Sad je sve u redu

U emisiji „Relaks“ Jelena je najpre objasnila i svoju šalu o „zgradi u Dubaiju“ koju je, kako je rekla, izmislila:

- Ja sam studirala odnose sa javnošću i znam kako vest da bude čitana. Slikala sam se ispred bazena i napisala da mi je muž poklonio zgradu, a novinari su to preneli. Mogu da nasankam koga hoćeš-priznaje voditeljka uz osmeh.

Ona je objsnila spekulacije o paralelnim vezama tokom braka i naglasila da ne voli veliki publicitet:

-Kroz svoju karijeru sam radila mnogo zanimljivih stvari, poput snimanja emisije u rudniku 300 metara ispod zemlje ili putovanja kroz Srbiju i obavljanja raznih poslova. Za mene je to vrednije od skandala“, ističe ona.

Puna razumevanja

Ne dam ja na tebe

Dimitrijevićeva koja se sada bavi dekoracijom je posebno naglasila važnost porodičnih vrednosti:

-Mi smo srećna porodica. Želim svakome da ima takav odnos. Bivši supružnici treba normalno da komuniciraju jer imamo decu. Moj sin se upoznao sa sestrom i jako lepo provode vreme zajedno“, rekla je Jelena.

Komentare u kojima su korisnici društvenih mreža vređali njenog bivšeg muža i njegovu sadašnju suprugu, Jelena je žestoko osudila:

„Takvo ponašanje nije prihvatljivo. Ne želim da moja deca gledaju mržnju i uvrede na mrežama. Svako ima pravo na svoj privatni život, a mi smo odlučili da ga poštujemo.Oca mog deteta niko ne sme da vređa kao ni njegovu suprugu koja je rodila sestru mom sinu. Važno je da se fokusiramo na ljubav i normalnu komunikaciju, posebno zbog dece“, zaključila je voditeljka.

Jelena Dimitrijević svojim primerom pokazuje da je moguće očuvati poštovanje i mir u porodici, čak i kada se putevi supružnika razdvoje.