Bivša voditeljka Jelena Dimitrijević progovorila je o svom braku sa bivšim suprugom, koji se nakon razvoda venčao sa Helenom Topalović. Iako su ranije odnosi bili napeti, Jelena ističe da se situacija sada rešila na obostrano zadovoljstvo i da nastoji da održi pozitivan odnos sa bivšim mužem, prvenstveno zbog njihove dece.

Rešila odnos sa bivšim i njegovom ženom

Jelena Dimitrijević Foto: Privatna arhiva

 Sad je sve u redu

U emisiji „Relaks“ Jelena je najpre objasnila i svoju šalu o „zgradi u Dubaiju“ koju je, kako je rekla, izmislila:
- Ja sam studirala odnose sa javnošću i znam kako vest da bude čitana. Slikala sam se ispred bazena i napisala da mi je muž poklonio zgradu, a novinari su to preneli. Mogu da nasankam koga hoćeš-priznaje voditeljka uz osmeh.

Ona je objsnila spekulacije o paralelnim vezama tokom braka i naglasila da ne voli veliki publicitet:
-Kroz svoju karijeru sam radila mnogo zanimljivih stvari, poput snimanja emisije u rudniku 300 metara ispod zemlje ili putovanja kroz Srbiju i obavljanja raznih poslova. Za mene je to vrednije od skandala“, ističe ona.

Puna razumevanja

Helena Toplović uživa u sreći i miru  Foto: Instagram, Printcreen/Instagram

 Ne dam ja na tebe

Dimitrijevićeva koja se sada bavi dekoracijom je posebno naglasila važnost porodičnih vrednosti:
-Mi smo srećna porodica. Želim svakome da ima takav odnos. Bivši supružnici treba normalno da komuniciraju jer imamo decu. Moj sin se upoznao sa sestrom i jako lepo provode vreme zajedno“, rekla je Jelena.

Jelena Dimitrijević
Foto: Printscreen

Komentare u kojima su korisnici društvenih mreža vređali njenog bivšeg muža i njegovu sadašnju suprugu, Jelena je žestoko osudila:
„Takvo ponašanje nije prihvatljivo. Ne želim da moja deca gledaju mržnju i uvrede na mrežama. Svako ima pravo na svoj privatni život, a mi smo odlučili da ga poštujemo.Oca mog deteta niko ne sme da vređa kao ni njegovu suprugu koja je rodila sestru mom sinu.  Važno je da se fokusiramo na ljubav i normalnu komunikaciju, posebno zbog dece“, zaključila je voditeljka.

Jelena Dimitrijević svojim primerom pokazuje da je moguće očuvati poštovanje i mir u porodici, čak i kada se putevi supružnika razdvoje.

