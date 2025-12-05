Slušaj vest

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 biće izvršni producent za film o Lepoj Lukić.

Njen život čine i bolni i teški trenuci, o kojima je Lepa Lukić sada spremna da progovori i javnosti pokaže i svoju nesigurnu, bolnu stranu.

Domaći mediji saznali su od izvora koji je veoma blizak pevačici, da je Lepa Lukić donela odluku da snimi film o svom životu!

Angažovala je bliskog prijatelja, koji je veoma poznat na estradi, makedonskog šoumena Bokija 13, da joj pomogne i uradi scenario za film.

Pevačica se oglasila i otkrila neke detalje o projektu, a jedna od njih je da će je glumiti čak tri glumice.

Priča koja će izazvati ogromnu pažnju

Mi smo kontaktirali Bokija koji nam je otkrio detalje projekta koji će verovali ili ne ubrzo ugledati svetlost dana. Ono što smo saznali još je to da je Jovanovski izvršni producent, a ne scenarista.

- Ta ideja je prisutna već neko vreme, ja i Lepa smo krenuli time ozbiljnije da se bavimo pre oko mesec dana. Ideja je moja bila da se to uradi na jedan drugačiji način za razliku od svega ovoga što se producira i radi. Ja sam se prvi kao izvršni producent oprobao u ovom poslu kada sam radio svoj dokumentarac i shvatio sam da je to posao kojim bih ja voleo da se bavim u budućnosti. Dobro se snalazim. Ekskluzivno mogu da kažem da će to biti jedna potpuno drugačija priča o životu žive legende, bukvalno žive legende, kao što je Lepa. Radni naziv filma je "Lepa" i smatram da je to sasvim dovoljno. U ovom filmu će se naći, po onome što smo do sada razgovarali, mnoge stvari o privatnom životu Lepe Lukić koje do sada niko nije čuo niti video. Naći će se priča koja će izazvati ogromnu pažnju u smislu iza zavese, najdublji privatni momenti Lepe Lukić. Kako ljubavni, tako estradni i profesionalni život. Publici će možda biti najzanimljivije kako je došlo do nekih stvari koje opkružuju i prate sve ove godine Lepu Lukić, kao jedna fama oko nje. Ja se nadam da će to biti u najskorije vreme i da ćemo uskoro objaviti neke detalje - govori Boki za Kurir, pa nastavlja:

Lepa oduševljena idejom

- Lepa je bila oduševljena sa samom idejom, jer ona ima želju da se to snimi dok je živa. Stvarno je čast da radim sa Lepom na ovakvom projektu. Potrudićemo se da kroz jedan umetnički - filmski prikaz donesemo život Lepe Lukić, publici koja je toliko godina voli i poštuje. Meni je veliki izazov i daćemo sve od sebe da to bude remek delo. Mislim da će kompletna publika bivše Jugoslavije uživati u filmu "Lepa". Igrani film, neće biti samo film nego i serija. Krećemo u napad, a u najskorije vreme ćemo se videti na nekoj konferenciji za medije gde ćemo otkriti detalje o projektu

- Ja radim sve što se tiče produciranja filma "Lepa". Scenario i režiju rade cela filmska ekipa, samo da prikupimo sve uslove za snimanje. Ogroman broj ljudi radiće na ovom projektu. - poručio nam je Boki.