Slušaj vest

Miloš Obrenović, bubnjar u prvoj fazi rada grupe "U škripcu" doživeo je moždani udar.

Nekadašnji rok muzičar koji je radni vek proveo u drugoj sferi umetnosti, kao inspicijent u Narodnom pozorištu, objavio je ovu informaciju na svom Fejsbuk profilu.

Oglasio se

bubnjar Miloš Obrenović
Miloš Obrenović imao moždani udar Foto: YouTube/Big Boyz Toyz

- Sad sam dobro. Do skorog javljanja - dodao je Obrenović na društvenoj mreži.

U komentarima su se javili brojni njegovi prijatelji i kolege, te mu poželeli brz oporavak.

Grupa U škripcu osnovana je 1980. godine, a Obrenović joj se priključio na samom početku delovanja i svirao sa njima do personalnih promena u bendu koje su usledile sredinom osamdesetih. Obrenović je svirao i 2006. godine na koncertu "Delča a i U škripcu" u beogradskom Domu omladine, sa kog je objavljen i živi album.

Ne propustiteKulturaPoznati srpski muzičar doživeo moždani udar: Evo u kakvom je stanju
bubnjar Miloš Obrenović
ZanimljivostiKneginja Ljubica je nosila 2 pištolja za pojasom, jednim je ubila Miloševu ljubavnicu: Želeo je da mu sluškinja rodi naslednike, a ona osvetu
1321321.jpg
ZanimljivostiKneginja Ljubica nosila je uvek 2 pištolja, a jednim je ubila ljubavnicu kneza Miloša: Ona je želela osvetu, a on da mu sluškinja rodi decu
Kneginja Ljubica Obrenović
ZanimljivostiKneginja Ljubica nosila je uvek 2 pištolja, jednim je ubila Miloševu ljubavnicu: Želeo je da mu sluškinja rodi naslednike, a ona je želela osvetu Obrenoviću
Kneginja Ljubica Obrenović

Pogledajte dodatni snimak:

Aca Lukas Stars specijal Izvor: kurir televizija