Nekadašnji rok muzičar koji je radni vek proveo u drugoj sferi umetnosti, kao inspicijent u Narodnom pozorištu, objavio je ovu informaciju na svom Fejsbuk profilu.

Oglasio se

Grupa U škripcu osnovana je 1980. godine, a Obrenović joj se priključio na samom početku delovanja i svirao sa njima do personalnih promena u bendu koje su usledile sredinom osamdesetih. Obrenović je svirao i 2006. godine na koncertu "Delča a i U škripcu" u beogradskom Domu omladine, sa kog je objavljen i živi album.