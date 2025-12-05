Slušaj vest

Marija Šerifović otkrila je sve o svom poreklu. Pop pevačica i jedina srpska evrovizijska pobednica je svojevremeno u emisiji "Pusti brigu", koja se emituje nedeljom od 15 sati na Kurir televiziji govorila o tome kako su joj baba i deda bili različite veroispovesti.

Muzička zvezda je gostujući kod voditeljke Ljiljane Stanišić otkrila da joj je baba bila hrišćanka, a deda musliman.

"Prezirem raspodele"

- Ja prezirem bilo kakve raspodele. Prezirem bilo kakva opredeljenja na nacije, veroispovesti. Zašto? Pa evo, na primer, moja baba se zvala Draginja. Rođena u Šumadiji, u Kragujevcu. Molila se Isusu Hristu. A sa duge strane, moj deda je bio musliman. On je čovek klanjao, molio se Alahu i tako dalje i tako dalje... Ne delim ljude uopšte, mogu samo da delim da li si dobar ili si smeće. Ako mi koji se bavimo muzikom nećemo da spajamo sve te ljude i ako muzika nije ta, svi mi na ovom Balkanu, onda sve da ode dođavola - rekla je, između ostalog, Marija.

Podsetimo, Mariji je nedavno preminuo otac Rajko Šerifović, a ona se od njega oprostila emotivnim rečima.

- Sigurna sam da niko nikada nije tiše, a više voleo svoju ćerku. Kao što sam sigurna i da niko nikada nije tiše, a više voleo svog oca. Nekada si mi nedostajao, nekada mi je bilo teško da pronađem način da na tebe ne budem ljuta. Najviše sam te volela kad si bio duhovit i pravio sitne pizdarije. Možda je nekad falilo malo više zagrljaja ili topla reč i razumevanje. Ali već znam šta bi rekao: "Ćerko, ni ti ni ja nismo p*čke, šta će nama to. Pa si nalazio svoje načine da mi pokažeš tu tihu, a nikad veću ljubav.

Često si govorio: Kako je moguće da ovakva baraba napravi ovakvo čudo. A napravio si ga! I ne samo to, nego je iza tog čuda došlo još jedno malo čudo najlepšeg osmeha, plave kose i zelenih očiju. Tvoj unuk Mario. Kome ću pričati kako mu je deda bio najveći šmeker i mangup u gradu Kragujevcu.

"Pričao si da ti je ćerka šampionka"

Niko nije voleo kako ja pevam kao moj otac. Najdraže mu je bilo da se k*rči po čarsiji kako mu je ćerka šampionka života. I jesam. Valjda sam morala to da budem ja. Tvoja.

Danas, kada nas napuštaš u fizickom obliku, želim da znaš da ceš nam svima nedostajati. Tvojim prijateljima, ekipi iz grada, sinu Danijelu. A najviše, iako neće da prizna tvojoj omiljenoj pevačici, tvojoj Veri. Onog dana kad te je u bolnici pitala „Da li me voliš“, smogao si snage da klimnes glavom. Doktori bi rekli pataloška ljubav. I neka je.

Želim da znaš da sam uspela da razumem i ništa ne zameram. Sve se to davno poravnalo. Ostaješ da živiš kroz mene, jer sam odavno uzela tvoje najbolje.

Tamo negde gore, baci pogled s vremena na vreme, zapali crveni Marlboro uz kratki espreso i znaj da je vredelo.

Zagrli mi strica. Zagrli mi brata. Onu moju plavojku, kraljicu, lepoticu, tvoju majku, a moju babu poljubi milion puta i kaži joj da je volim više od tebe i Verice zajedno. Bila je u pravu. Obistinilo se. Verica je jos luđa kao baba od nje.

Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario, naše porodice, prijatelji i tvoja omiljena pevačica i ljubav Verica. Počivaj u miru deda.