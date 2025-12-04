Slušaj vest

Voditeljka Jelena Dimitrijević do skoro je bila u sukobu sa bivšim suprugom Draganom Aleksićem i njegovom ženom Helenom Topalović, ali su sada zakopali ratne sekire što je mnoge iznenadilo.

Naime, Jelena je ranije pričala da nije u dobrim odnosima sa ocem svog deteta.

– Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom – poručila je tada Jelena.

Ipak, ona je odlučila da to promeni, te je na Instagramu javno podržala Helenu sa njenim biznisom.

Nakon toga, Jelena se oglasila i progovorila o njihovom odnosu.

– Kao majka i žena koja i sama ima svoj biznis, naravno da podržavam devojke koje započinju nešto svoje. Tako sam podržala i Helenu koja je uplovila u svoj biznis. Uvek sam na strani žena. Naravno da su odnosi između nas dobri, s obzirom na to da je rodila sestru mom sinu. Naravno, ima još razloga – izjavila je Jelena za Grand.

"Želim da se udam"

Jelena je nedavno priznala da priželjkuje novu ljubav i brak.

- Verujem da ću se ja udati, imam i volju i želju. Nisam neko ko je za to da veselje bude samo u krugu porodice. Mislim da će na mojoj svadbi biti 400-500 ljudi i da će biti najlepša dekoracija za sada – rekla je Jelena kroz osmeh.

