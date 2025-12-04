KO JE PLAVUŠA SA KOJOM SE ZNOJIO MLADEN MIJATOVIĆ NA TERENU: Voditelj novom objavom zapalio društvene mreže (FOTO)
Novinar Pink televizije Mladen Mijatović često na Instagramu deli trenutke iz privatnog života, a jednom od najnovijih objava privukao je veliku pažnju njegovih pratilaca. Ovoga puta, Mladen je otkrio kako izgleda njegovo slobodno vreme kada ne radi na ekskluzivnim pričama iz crne hronike.
Naime, rešio je da odmeri snage sa atraktivnom plavušom – i to u padelu! Podelio je nekoliko fotografija sa njihovog sportskog okršaja, a potom i zajednički selfi, što je dodatno raspalilo maštu pratilaca. U komentarima se ubrzo razvila rasprava: ko je misteriozna plavuša koja je odmah privukla pažnju?
Mladen je ostao diplomatičan, ne otkrivajući njen identitet, što je samo pojačalo intrigu i podstaklo brojne spekulacije na društvenim mrežama.
O raskidu sa Deom
Podsetimo, Mladen Mijatović je nedavno u razgovoru govorio o odnosu sa bivšom devojkom Deom Đurđević sa kojom ponovo sarađuje otkako se vratio na Tv Pink.
- To je sve normalno, to je deo života, deo posla, bivša devojka, kao bivša devojka, potpuno je to normalno i razumljivo. Civilizovani smo ljudi, kao i sa svakom bivšom devojkom funkcionišem sasvim u normalnim odnosima. Svako radi svoj posao, ja sam isključivo fokusiran na posao i ono što radim i za šta sam plaćen, tako da sve drugo me ne dotiče i sve priče koje se pričaju me ne dotiču. Nisam zainteresovan za njih i fokusiran sam isključivo na posao i na druženje sa iskrenim i pravim prijateljima.
Kurir.rs