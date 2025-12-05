Slušaj vest

Zoran Stojanov iz Srbije već nekoliko letnjih sezona radi u Crnoj Gori kao taksista, gde je imao priliku da vozi mnoge pevače, sportiste i glumce. On je jednom prilikom za Kurir otvorio dušu i otkrio kakva iskustva je imao sa poznatim ličnostima.

Stojanov je istakao da je za nekoliko godina, koliko radi ovaj posao, vozio mnoge javne ličnosti, ali da je najveći utisak na njega ostavio reper Gazda Paja.

Kako je naveo, radio je sa mnogima, ali neki od javnih ličnosti nisu ostavili baš najsjajniji utisak.

1/6 Vidi galeriju MUSIC WEEK NASTAVLJA DA OBARA SVE REKORDE! Zapevao Gazda Paja i napravio SPEKTAKL kakav do sada nismo videli (VIDEO) Foto: Marko Karović

Pevači i sportisti popiju čašu više, pa ga ovu da ih vraća kući

Najbolje poznaje stariju gardu pevača, ali se poslednjih godina oni retko voze taksijem. Njegove usluge leti najčešće koriste mlađi pevači i sportisti.

- To su uglavnom kraće relacije po Crnoj Gori, tipa iz jednog mesta u drugo i najčešće me zovu u večernjim časovima. Verovatno popiju po koju čašu više, pa ne žele da rizikuju i da sednu u svoj automobil. U taksiju je najsigurnije - pričao Zoran i tvrdio da vrlo pozitivno iskustvo ima i sa sportistima.

Taksista je dalje istakao da je najpozitivnije iskustvo imao sa Milicom Todorović, a prisetio se i situacije kada je Milica Pavlović burno reagovala na pomen svoje koleginice.

Milicu Pavlović pomešao sa koleginicom, njenu reakciju svi prepričavaju

- Moj kolega pre nekoliko godina vozio Milicu Pavlović za koju je rekao da je super, međutim u nekom trenutku je oslovio pogrešnim prezimenom, tačnije rekao je kako zna za nju i da je od dece čuo da je Milica Todorović baš popularna. Sećam se da nam je ispričao kako se ispalio, a da se Pavlovićeva štrecnula i posle našalila da im svi brkaju prezimena - pričao je Zoran i otkrio da Milicu Pavlović nije vozio, da je čuo da sad ima vozača, ali je imao čast da vozi Milicu Todorović.

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović utučena Foto: Nemanja Nikolić, Print Screen

Kako je dalje naveo, čuo je da je Todorovićeva vrlo pozitivna, ali se nije nadao da je toliko energična i vrcava.

- Milica je carica od devojke, toliko sam se smejao sa njom da i danas pamtim taj smeh. Spontana je i prirodna i nikad ne bih rekao da se bavi pevanjem. Njoj gluma i imitacije idu od ruke. Toliko je harizmatična i komunikativna i razlikuje se od svih mlađih pevačica koje sam vozio.

1/5 Vidi galeriju Pevačica menja život zbog bebe Foto: ATA images, ATA

Pored svog iskustva sa brojnim poznatim ličnostima, takođe deli priče sa kolegama iz taksija, ali i restorana i kafića. Tako je pre nekoliko godina za rođendan Bobe Živojinovića vozio konobara koji je služio na Breninoj i Bobinoj jahti.

- Konobar iz Portonovog mi je rekao da žuri i da su ga unajmili da služi ekskluzivne goste na njihovoj jahti. Znam da je rekao da mu ovo nije prvi put da su ga angažovali i da su Brena i Boba sjajni ljudi, vrlo profesionalni i direktni, da znaju tačno šta žele. Puno stranih gostiju je dolazilo na Bobin rođendan, a čuo sam da je Brena bila zadužena za celu organizaciju i da je bilo super. Inače, Brenu sam tog leta viđao u Portonovom i odaje utisak baš prave zvezde kao što je i jeste. Ali za razliku od njenih mlađih koleginica koje dignute glave prolaze i poziraju u eskluzivnom letovalištu u Crnoj Gori, Brena se ponaša kao sav normalan svet.

Kurir.rs/Grand

Brena zapevala na svojoj slavi: