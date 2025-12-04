Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Viktora Gagića.

Zašto ne uđeš u vezu sa Minom?

- Jer se samo družimo, i dalje smo u prijateljskom odnosu - rekao je Viktor, koji važi za jednog od najlepših.

- Družimo se, šetamo i provodimo vreme. Podseća me na Mensura - rekla je Mina.

- Je l' patiš za njim? - pitao je Bora.

Viktor Gagić najzgodniji učesnik Elite Foto: Printscreen, Boba Nikolić

- Pa ne, to je glupost. Ispada da posle Terze ne mogu da sedim sa nekim - rekla je Mina.

- Nisam vam ja Bebica da opraštam, ovo je prekriženo - rekao je Terza.

- Mislim da on ne bi bio sa njom i da ona hoće - rekao je Pop.

- U svemu se ja pitam što je vezano za mene - rekao je Viktor.

- Šta si meni pričala o njemu? - pitao je Terza.

- Da imaš klinačko ponašanje nekad, za psovanje... Rekla sam i da je vaspitan i kulturan - rekla je Mina.

- Ovako vaspitana devojka ti ne gtreba. Moraš na Sofiju da se ugledaš - rekao je Terza.

- Ljudi koji kažu da im prija druženje bi se je*ali.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP567 Izvor: kurir tv