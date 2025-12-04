ESTRADNI RAT NE JENJAVA! Kija Kockar ne prestaje da provocira Kaću Živković, nikad brutalnije o pevačici i njenom mužu: Sama toneš...
Drama između Kije Kockar i Katarine Živković ne prestaje već danima, a izgleda da sukob dobija novu dimenziju. Nakon niza javnih prepirki i provokacija, Kija je ponovo odlučila da „potkači“ Kaću na svom Instagram nalogu.
"Bravo, Stojke???
Znaš i sam kako je došla do tebe prvi put i preko koga.
Let's keep it in the family i on the video.
A ti, Katarina, prva si počela da me vređaš i da lažeš, jer si
mislila da ja neću odgovoriti.
Ne bih... da nisi preterala.
Sad su gluposti kad dobiješ odgovor? Aha.
Objavljivala si storije i postove da nemam porodicu, a
dobro znamo na šta si mislila.
Zato si pisala i brisala kada si videla da ti je na hiljade
ljudi napisalo da to nije u redu.
Lajkovala si toliko komentara u kojima me ljudi vređaju
na najgnusniji način.
(Molim sve moje imaginarne prijatelje, kako ih nazivaš, da
sve što si napisala i lajkovala spoje u jedan video, jer
treba da se vidi kakva si osoba, šta si lagala, kako je
počelo i sve tvoje kontradiktornosti.)
Podeliću to zbog edukativnog razloga.
Mini dokumentarac, što da ne.
Kako si izjavila iznad: "Svako govori o sebi." To bre!
Ja se i dalje zadržavam na prvoj temi, ne širim priču i
slažem se sa Stojketom da je bolje da staviš tačku.
Pretpostavljam da te je on savetovao? Jer ako proširim, to
neće biti vređanja nego činjenice koje čak i nemaju mnogo
veze sa mnom. A to je već druga vrsta reklame, i ne
verujem baš, ma koliko ti volela reklamu i koliko ti je
potrebna, da bi baš takvu želela. Ni ti, ni ljudi pored tebe.
Vidiš kako možeš da budeš fina i kulturna, pa čak i kada
doživiš takve uvrede i laži, kao što sam ih ja doživela od
tebe.
Ali imala si sto intervjua u kojima te pitaju za mene.
I imaćeš ih još.
Biće samo o meni.
Sama toneš i da ne kažem reč, jer ne treba zaboraviti da si
mi prva napala dva dana nakon što sam, iz poštovanja i
zbog svoje kulture, rekla prilično lepe stvari o tebi.
Kao i do sada, uzeću kokice i samo ću da gledam kako
uporno guraš svoj lažni narativ o tome da i tebe Neno
prvi napao i tvoju porodicu.
You go, girl."
Objava je izazvala buru komentara među fanovima obe pevačice, a mnogi prate svaki njihov potez, spekulišući o tome da li će sukob eskalirati ili će konačno doći do smirivanja tenzija. Dok se rat između njih nastavlja, Instagram postovi postaju arena u kojoj se svađe prenose u digitalni prostor, a publika sa nestrpljenjem prati svaki novi potez.
Kija se obratila Kaći
Podsetimo, Kija Kockar je oštro odgovorila pevačici Katarini Živković, povodom njenog obraćanja u kome je, između ostalog, tvrdila da bivša voditeljka "nema porodicu".
Kija i Katarina poslednjih dana nemilosrdno vode medijski rat, a Kockarova je tom prilikom čak otkrila identitet Kaćinog partnera. U nastavku obraćanja, Kija je podsetila da je bila uz Živkovićevu u najtežim životnim trenucima.
"Za nekoga ko se borio za potomstvo, uz koga sam tada bila svakog trenutka, ti napišeš da ja nemam porodicu. Koliko si se nisko spustila, šta si sebi dozvolila... Tužno. Ostavi zauvek da svi vide kako razmišljaš. Očigledno vidi i narod", napisala je Kristina.