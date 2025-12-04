"Bravo, Stojke???

Znaš i sam kako je došla do tebe prvi put i preko koga.

Let's keep it in the family i on the video.

A ti, Katarina, prva si počela da me vređaš i da lažeš, jer si

mislila da ja neću odgovoriti.

Ne bih... da nisi preterala.

Sad su gluposti kad dobiješ odgovor? Aha.

Objavljivala si storije i postove da nemam porodicu, a

dobro znamo na šta si mislila.

Zato si pisala i brisala kada si videla da ti je na hiljade

ljudi napisalo da to nije u redu.

Lajkovala si toliko komentara u kojima me ljudi vređaju

na najgnusniji način.

(Molim sve moje imaginarne prijatelje, kako ih nazivaš, da

sve što si napisala i lajkovala spoje u jedan video, jer

treba da se vidi kakva si osoba, šta si lagala, kako je

počelo i sve tvoje kontradiktornosti.)

Podeliću to zbog edukativnog razloga.

Mini dokumentarac, što da ne.

Kako si izjavila iznad: "Svako govori o sebi." To bre!

Ja se i dalje zadržavam na prvoj temi, ne širim priču i

slažem se sa Stojketom da je bolje da staviš tačku.

Pretpostavljam da te je on savetovao? Jer ako proširim, to

neće biti vređanja nego činjenice koje čak i nemaju mnogo

veze sa mnom. A to je već druga vrsta reklame, i ne

verujem baš, ma koliko ti volela reklamu i koliko ti je

potrebna, da bi baš takvu želela. Ni ti, ni ljudi pored tebe.

Vidiš kako možeš da budeš fina i kulturna, pa čak i kada

doživiš takve uvrede i laži, kao što sam ih ja doživela od

tebe.

Ali imala si sto intervjua u kojima te pitaju za mene.

I imaćeš ih još.

Biće samo o meni.

Sama toneš i da ne kažem reč, jer ne treba zaboraviti da si

mi prva napala dva dana nakon što sam, iz poštovanja i

zbog svoje kulture, rekla prilično lepe stvari o tebi.

Kao i do sada, uzeću kokice i samo ću da gledam kako

uporno guraš svoj lažni narativ o tome da i tebe Neno

prvi napao i tvoju porodicu.

You go, girl."