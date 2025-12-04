Slušaj vest

Popularna muzička zvezda izdala je juče novi album "Aska 2", sa kojim je pokorila trending u Srbiji i regionu, a komentari u vezi pesama i spotova ne prestaju.

Naime, poznata da za svaku pesmu snimi i spot, Tea i ovoga puta nije omanula kada je produckija i vizuelni identitet u pitanju! Mnogima je za oko zapao i spot za hit pesmu "To mama voli" u kojem se pojavljuje misteriozni mišićavi muškarac kome je sakriveno lice ispod crne kacige za motor!

Kadrovi su snimljeni na motoru, a pevačica vrlo prisno grli golog muškarca, nakon čega su usledili brojni komentari ko bi to mogao da bude!