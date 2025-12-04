Slušaj vest

Popularna muzička zvezda izdala je juče novi album "Aska 2", sa kojim je pokorila trending u Srbiji i regionu, a komentari u vezi pesama i spotova ne prestaju.

Naime, poznata da za svaku pesmu snimi i spot, Tea i ovoga puta nije omanula kada je produckija i vizuelni identitet u pitanju! Mnogima je za oko zapao i spot za hit pesmu "To mama voli" u kojem se pojavljuje misteriozni mišićavi muškarac kome je sakriveno lice ispod crne kacige za motor!

Tea Tairović u spotu sa dečkom Foto: Privatna Arhiva

Kadrovi su snimljeni na motoru, a pevačica vrlo prisno grli golog muškarca, nakon čega su usledili brojni komentari ko bi to mogao da bude!

Kako saznajemo, u pitanju je njen suprug Ivan, koji važi za izuzeto zgodnog muškarca, pa je Tairovićeva umesto manekena odlučila da angažuje upravo njega, što joj je dodatno i olakšalo snimanje tih slobodnoh scena!

Ne propustiteStarsNESLAGANJE U EMISIJI! Luna Đogani izgovorila nešto što je Teu Tairović UZNEMIRILO, a onda usledio preokret...
djogani_rodjendan_11122024_0136.JPG
Stars"BILO BI MI BAŠ ISPOD ČASTI DA SE SVAĐAM SA..." Tea Tairović odgovorila na sve uvrede na njen račun: Brojke sve govore!
Tea Tairović (1).jpeg
Stars"UMIRALA SAM I PISALA" Tea Tairović prvi put javno iznela detalje svađe sa suprugom, a u trenutku bola mu je posvetila pesmu koju svi znamo...
Tea Tairović
StarsTempirana bomba eksplodirala: Aska 2 je stigla! Tea Tairović još jednom pokazala kako se trud i rad isplate! (VIDEO)
Tea Tairović (1).jpeg