U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

Zašto se i dalje ponižavaš, ispada kao da uopšte namaš dostojanstvo, a imaš mnogo kvaliteta?

- U ovom odnosu nemam dostojanstvo i ne vodim račun o tome, i to me ne interesuje. Jedino me interesuje kako će se odvijati moj odnos sa Teodorom. Nije normalno - rekao je Bebica.

- Ja ne znam kako im ne proradi neki muški kompleks - rekao je Bebica.

- Ja opravdavam njegovo ponašanje jer kaže da me voli. Imam opravdanje za sebe i za njegovu bolest - rekla je Teodora.

