Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

Zašto se i dalje ponižavaš, ispada kao da uopšte namaš dostojanstvo, a imaš mnogo kvaliteta?

- U ovom odnosu nemam dostojanstvo i ne vodim račun o tome, i to me ne interesuje. Jedino me interesuje kako će se odvijati moj odnos sa Teodorom. Nije normalno - rekao je Bebica.

Nenad Macanović Bebica verio Teodoru Delić Foto: Printscreen

- Ja ne znam kako im ne proradi neki muški kompleks - rekao je Bebica.

- Ja opravdavam njegovo ponašanje jer kaže da me voli. Imam opravdanje za sebe i za njegovu bolest - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Ne propustiteStarsDRAMA U PROGRAMU UŽIVO: Sučeljavanje bivših partnera, Ivan preokrenuo tok emisije
Ivan Marinković
StarsFILIP PLAČE KAO KIŠA! Nakon što ga je Bebica pesničio Đukić ne može da se smiri: Teodora se razbesnela pa izabrala jednog od njih dvojice
Sukob Filipa i Bebice
StarsTEODORA UŽIVA DOK GLEDA UCVELJENOG BEBICU! Njegove suze joj hrane ego, učesnici šokirani koliko je hladnokrvna (VIDEO)
Teodora Delić
StarsBEBICA POPLAVIO ŠIMANOVCE SVOJIM SUZAMA! Ne prihvata da Teodora voli drugog, dok rida mazi ga i teši ova učesnica Elite
Bebica plače

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP567 Izvor: kurir tv