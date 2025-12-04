Pravo ime Maje Marijane, nakon toliko godina saznalo se šta piše u ličnoj karti
Stars
SEĆATE LI SE SVI MAJE MARIJANE? E pa to joj nije bilo pravo ime, nakon toliko godina otkriveno šta piše u ličnoj karti
Slušaj vest
Naša pevačica Maja Marijana karijeru je započela 1992. godine sa nepunih dvadeset godina, a do sada je izdala deset studijskih albuma.
Pravo ime
Maja Marijana Foto: Printscreen HypeTV, Damir Dervišagić
Vidi galeriju
Ona je postala popularna pod umetničkim imenom, a malo ko zna da je njeno pravo ime i prezime Marijana Radovanović.
Pevačica je rođena 1972. godine u Beogradu i ima dve ćerke. Stariju ćerku, Anđelu, dobila je u braku sa Željkom Stefanovićem, a mlađu, Milicu, iz vanbračne zajednice sa Mladenom Šmakićem.
Pre nekoliko godina Maja je svog partnera Mladena optužila za fizičko nasilje, a od tada se retko pojavljivala u domaćim medijima.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši