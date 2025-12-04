Slušaj vest

Naša pevačica Maja Marijana karijeru je započela 1992. godine sa nepunih dvadeset godina, a do sada je izdala deset studijskih albuma.

Pravo ime

Maja Marijana Foto: Printscreen HypeTV, Damir Dervišagić

Ona je postala popularna pod umetničkim imenom, a malo ko zna da je njeno pravo ime i prezime Marijana Radovanović.

Pevačica je rođena 1972. godine u Beogradu i ima dve ćerke. Stariju ćerku, Anđelu, dobila je u braku sa Željkom Stefanovićem, a mlađu, Milicu, iz vanbračne zajednice sa Mladenom Šmakićem.

Pre nekoliko godina Maja je svog partnera Mladena optužila za fizičko nasilje, a od tada se retko pojavljivala u domaćim medijima.

