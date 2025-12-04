Slušaj vest

Pevač Nenad Knežević Knez uskoro će zapevati na bini u Sava Centru, a nakon velikih i temeljnih priprema za koncert koji će obeležiti njegovu karijeru.

Pored brojnih fanova, večeras se okupio i veliki broj popularnih kolega koje su došle da uživaju u njegovim vanvremenskim hitovima koji su ostavili neizbrisiv trag na domaću estradnu scenu, a koji su postali sinonim za muziku devedesetih i dvehiljaditih.

Okupio estradu

Suzana Mančić jedna je od prvih koja je stigla i zauzela prve redove.

Poznati na koncertu Nenada Kneževića Kneza Foto: Petar Aleksić

Odmah potom stigli su i Vesna de Vinča, Princ od VranjeDanijel Kajmakovski, koji su zajedno pozirali pred okupljenim novinarima.

Pevačica Marija Mikić takođe je došla na koncert Kneza, kao i Ivan Gavrilović, a fanovi dens muzike zanemeli su kada su na okupu videli Slađu Delibašić, Anabelu Atijas i Gagija Đoganija kako zagrljeni i nasmejani poziraju za medije.

Pored njih na koncertu će večeras uživati i njihov kolega Srđan Mobi Dik, kao i glumac Branislav Tomašević.

Kako su poznati izgledali na koncertu Nenada Kneževića Kneza možete pogledati u galeriji fotografija iznad.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsUBOLI HIT PA OBRNULI LOVU Oni su svoje stare pesme prodali za reklamu: Đole zaradio 15.000 €, Vera Matović uzela ludu cifru, Mandić ne da ispod 50.000 evra
stars.jpg
StarsKNEZ POKRENUO PRIVATNI BIZNIS Napustio Srbiju posle više 30 godina i napravio lanac restorana, a sad otkrio sve detalje
Nenad Kneževič Knez
StarsKNEZ NE MOŽE DA PREBOLI MAJČINU SMRT! Pevač otvorio dušu pa spomenuo Ksenijinu udaju: Počele su pripreme...
Nenad Kneževič Knez
Stars"UHAPSILI SU ME JER SAM LIČIO NA KOLUMBIJSKOG NARKO BOSA" Knez progovorio o paklu koji je preživeo u Nemačkoj: Došlo je 6 automobila, svezali su me...
203773-46127360-ff.jpg
Stars"NISMO PRODALI NIJEDNU KARTU" Knez sprema veliki solistički koncert, a sada otkrio sve o debaklu sa kolegom, progovorio o detaljima Ksenijine svadbe
knez-04.jpg

 Knezova supruga i ćerka Ksenija poziraju zajedno uoči njegovog koncerta:

Knezova sadasnja zena i Ksenija poziraju zajedno uoci njegovog koncerta Izvor: MONDO/Đorđe Milošević