Pevač Nenad Knežević Knez uskoro će zapevati na bini u Sava Centru, a nakon velikih i temeljnih priprema za koncert koji će obeležiti njegovu karijeru.

Pored brojnih fanova, večeras se okupio i veliki broj popularnih kolega koje su došle da uživaju u njegovim vanvremenskim hitovima koji su ostavili neizbrisiv trag na domaću estradnu scenu, a koji su postali sinonim za muziku devedesetih i dvehiljaditih.

Okupio estradu

Suzana Mančić jedna je od prvih koja je stigla i zauzela prve redove.

Poznati na koncertu Nenada Kneževića Kneza Foto: Petar Aleksić

Odmah potom stigli su i Vesna de Vinča, Princ od Vranje i Danijel Kajmakovski, koji su zajedno pozirali pred okupljenim novinarima.

Pevačica Marija Mikić takođe je došla na koncert Kneza, kao i Ivan Gavrilović, a fanovi dens muzike zanemeli su kada su na okupu videli Slađu Delibašić, Anabelu Atijas i Gagija Đoganija kako zagrljeni i nasmejani poziraju za medije.

Pored njih na koncertu će večeras uživati i njihov kolega Srđan Mobi Dik, kao i glumac Branislav Tomašević.

Knezova supruga i ćerka Ksenija poziraju zajedno uoči njegovog koncerta: