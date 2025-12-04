Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala

Pevačica Jana Todorović u dugogodišnjem je braku sa Ivanom Todorovićem, sinom Svete Todorovića, poznatog biznismena.

Jana i Ivan imaju ćerku Kristinu Džulijet koja privlači pažnju javnosti, a pevačica je jednom prilikom otkrila kako je naslednici dala ime.

Dobila ime po suprugovoj bivšoj devojci

Jana je tada objasnila zašto je ćerki dala dva imena, a ta priča je sve iznenadila.

- Moj muž je imao devojku Kristinu. Bila mu je prva ljubav, Grkinja, i želeo je da mu se ćerka tako zove. A drugo ime, Džulijen, dali smo joj zato što je rođena u Americi. To ime stoji samo u pasošu, niko je tako ne zove - ispričala je Jana svojevremeno.

Imaju luksuzni dvorac

Jana je jednom prilikom govorila o porodičnom dvorcu i istakla da joj novac nije prioritet.

- Najveće bogatstvo mi je ćerka. Taj dvorac koji imamo je u vlasništvu mog svekra. Oduvek sam živela skromno, i u tom duhu vaspitavam i svoje dete. Mi smo velika porodica i on (svekar) je jedan uspešan i cenjen čovek. Sve drugo je prolazno. Najveće bogatstvo mi je ćerka - rekla je svojevremeno pevačica.

