Večeras su na koncert Nenada Kneževića Kneza došle brojne javne ličnosti, a među njima su i zvezde devedesetih godina. Anabela Atijas i Slađa Delibašić prvi put su se u javnosti pojavile nakon porodičnih skandala.

Slađa i Anabela su pred medije izašle zagrljene, a iako se retko pojavljuje na ovakvim događajima, Delibašićeva tvrdi da je ovde došla zbog Anabele.

- Anabela je zaslužna. Ima 25 godina otkako sam razvedena, više da pričam o tome nema smisla - rekla je ona, pa dodala:

1/9 Vidi galeriju Anabela Atijas i Slađa Delibašić Foto: Petar Aleksić

- Nisam prodala ni kuću ni familiju sa kojom sam dugo živela.

Slađa je u tom trenutku zagrlila i bivšeg devera, Gagija, a on je dodao:

- Valjda se vidi da je sve u redu.

Šta su još rekli i ceo intervju pogledajte u snimku u nastavku teksta.

Vesna optužila Slađu da je varala Đoleta

Podsetimo, Vesna Đogani nedavno je šokirala javnost kada je optužila Slađu da je bila neverna Đoletu, a da su je u prevari uhvatili Gagi i Anabela. Anabela se tada oglasila i sve demantovala

- Strašno mi je, nemam reči. Šta se tu dešava i šta se radi, ništa mi nije jasno. Da li je cilj da se podigne medijska prašina? Ako jeste mislim da je veoma glup način. Ponovo se sve vrti oko nekih nebuloza. Evo pitajte i Gagija, ja prvi put čujem za tako nešto. Zašto ona to radi, šta ima od toga? - rekla je ona tada i dodala:

- Činjenica je da je ona bila neko veoma blizak Slađi i njena desna ruka, u dalja dešavanja ne ulazim, ali izmišljati stvari posle 20 godina. Čemu? Kad mislim da me ništa više ne može šokirati mene šokiraju njene nebulozne izjave!

Kurir.rs/Blic