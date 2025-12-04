Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ana Jovanović nedavno se udala, a posle mesec dana i razvela od dugogodišnjeg partnera Nikole Ilića sa kojim ima dete. Ona je sada otkrila detalje razvoda.

Kako kaže, njihov odnos već dugo nije dobar.

- Sa Instagrama sam sklonila sve slike, ali sam na Tik Toku ostavila neke snimke jer će on uvek nekako biti deo mog života zbog naše divne bebice. Ja sam potvrdila da se jesmo razišli, ali neću otkrivati neke preterane detalje i iznositi neke prljavštine - rekla je Ana, pa nastavila:

- Mi smo i ranije pokušavali da poboljšamo odnos, ali onda su došle neke lepe stvari kao što su svadba i predivna naša ćerkica. Jednostavno su nam se putevi razišli, ja sam ostala na istom putu, ali on je negde odlučio da ide drugim putem. Mi smo se baš brzo posle svadbe i rastali, nekako jesmo se voleli mnogo i on je moja prva ljubav, ali bolje da sečemo sad i da ostavimo to kao bajku već da kvarimo nešto kad se ne može poboljšati - rekla je Ana.

"Razočarao me je"

Na pitanje da li je saznala da joj je Nikola nešto radio iza leđa, rekla je:

- Razočarao me, samo ću to reći - rekla je i dodala da joj je bivši muž često prebacivao stvari iz prošlosti.

- Jeste mi prebacivao i pominjao, ali mogu samo da kažem da me razočarao. Ja se neću miriti s njim jer tu nismo samo nas dvoje već i naša beba, a ja sam se odlično snašla u toj ulozi. Ima od svega po malo i ne bih tu previše čačkala mečku, sveže je jako. Ja ću njega poštovati celog života, ne želim da se moja ćerka za par godina nađe u nekim neprijatnim situacijama. Želim da moje dete sutra odrasta u normalnim uslovima. Kad već nas dvoje nismo mogli da budemo jedno drugom muž i žena, što ne bi mogli da budemo mama i tata - rekla je Ana.

- Ja koliko god sam se trudila da budem dobra, sigurno nisam uspevala da budem najsjajnija. Živi smo ljudi i grešimo, ali ne mislim da bi on išao po emisijama da mene pljuje. Opet kada bi do toga došlo, s moje strane mu ne bi bilo uzvraćeno.

