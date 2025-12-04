Slušaj vest

Porodica Nenada Kneževića Kneza večeras je bila u punom sastavu na njegovom velikom beogradskom koncertu, a prisustvo najbližih dodatno je ulepšalo atmosferu. Svi su zauzeli mesta u prvim redovima, gde su ponosno pozirali.

Najviše pažnje privukla je Knezova nevenčana supruga Tatjana, koja je blistala u elegantnoj kombinaciji i sa istaknutim dekolteom, zbog čega su fotografi bili neprestano usmereni ka njoj.

Tu je bila i pevačeva starija ćerka Ksenija, koja je na koncert stigla sa svojim verenikom i blistala je u elegantnoj crnoj kombinaciji.

Žene u Kneževoj porodici Foto: Petar Aleksić

Ni mlađa ćerka nije ostala nezapažena. Andrea se pojavila u efektnom miniću sa mrežastim čarapama, dok je u nosu imala minđušu.

Mima Karadžić sa atraktivnom brinetom na koncert

Glumac Mima Karadžić privukao je večeras veliku pažnju na koncertu Nenada Kneževića Kneza u Beogradu, kada se pojavio u društvu zgodne brinete.

Njih dvoje su zauzeli mesta u prvom redu, pa su mnogi posetioci odmah počeli da šapuću i da nagađaju ko je misteriozna lepotica koja je pratila popularnog glumca.

