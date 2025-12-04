Slušaj vest

Pevačica Dunja Ilić ozbiljno je zabrinula svoje pratioce nakon što je na društvenim mrežama podelila fotografiju na kojoj se vidi da prima infuziju.

Iako je bila u lošem zdravstvenom stanju, Dunja se potrudila da zadrži svoj prepoznatljivi stil i izgled.

Na fotografiji koju je objavila pevačica pojavljuje se potpuno našminkana — sa besprekorno uređenim tenom, naglašenim očima i precizno definisanim obrvama, dok je blago ispućenih usana pozirala u kameru.

Dunja Ilić na infuziji
Dunja Ilić na infuziji Foto: Printscreen Instagram

Uprkos činjenici da je pozirala sa braunilom u ruci, Dunja izgleda izuzetno dobro, što je dodatno privuklo pažnju javnosti.

Međutim, ono što je najviše izazvalo lavinu reakcija jeste to što Dunja nije otkrila razlog zbog kojeg se našla na infuziji.

Nedostatak objašnjenja pokrenuo je pitanja i brigu među njenim fanovima, koji su joj u komentarima uputili reči podrške i poželeli što brži oporavak. Mnogi su izrazili nadu da se pevačica uskoro oglasiti i pojasniti o čemu je reč.

