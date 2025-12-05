AZRA SE OBRATILA MUŽU JAVNO: Pre 6 meseci postali roditelji, a ona sada saopštila nove vesti: Slavlje u domu u Americi (FOTO)
Azra Husarkić o svom emotivnom životu mogla bi da napiše roman. Pevačica je pre nekoliko godina otišla na turneju u Ameriku i na jednom od nastupa upoznala je čoveka svog života, sa kojim je nakon nekoliko godina veze dobila i ćerku kojoj su roditelji dali ime Lena Esma.
Husarkićeva i njen suprug Damir žive na relaciji Amerika - Srbija, zbog biznisa njenog supruga, a sada imaju divan povod za slavlje.
Pevačica se oglasila na društvenoj mreži Instagram, zajedničkom slikom i otkrila razlog za slavlje:
- Sretna nam četvrta godišnjica ljubavi - napisala je Azra.
Ispod objave je dobila pregršt čestitki, a i Damir se oglaslio emotivnom porukom za Azru:
- Srećna godišnjica moja ljubavi - napisao joj je uz pesmu "Živim da te volim".
Prvi sneg sa ćerkom u Americi
Mlada pevačica Azra Husarkić nedavno je iznenada spakovala kofere i sa mužem milionerom i ćerkicom se vratila u Ameriku.
Azra tamo uživa u porodičnoj idili, a sada je sve iznenadila slikom sa čerkicom koju je u maju obe godine donela na svet.
Malenu Esme Lenu, pevačica je izvela napolje, na prvi sneg koji ih je zatekao u Americi.
Šestomesečnu ćerkicu Azra je obukla u skafander i zajedno s njom se bacila na sneg, a emotivne trenutke je podelila na mrežama.
- Naš prvi sneg - napisala je Azra Husarkić.
Na emotivni prizor je domah reagovao i njen blizak saradnik, Bane Opačić koji je ostavio "zaljubljeni" emotikon ispod.
Kurir.rs