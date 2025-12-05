Slušaj vest

Azra Husarkić o svom emotivnom životu mogla bi da napiše roman. Pevačica je pre nekoliko godina otišla na turneju u Ameriku i na jednom od nastupa upoznala je čoveka svog života, sa kojim je nakon nekoliko godina veze dobila i ćerku kojoj su roditelji dali ime Lena Esma.

Husarkićeva i njen suprug Damir žive na relaciji Amerika - Srbija, zbog biznisa njenog supruga, a sada imaju divan povod za slavlje.

Pevačica se oglasila na društvenoj mreži Instagram, zajedničkom slikom i otkrila razlog za slavlje:

- Sretna nam četvrta godišnjica ljubavi - napisala je Azra.

Ispod objave je dobila pregršt čestitki, a i Damir se oglaslio emotivnom porukom za Azru:

- Srećna godišnjica moja ljubavi - napisao joj je uz pesmu "Živim da te volim".

Prvi sneg sa ćerkom u Americi

Mlada pevačica Azra Husarkić nedavno je iznenada spakovala kofere i sa mužem milionerom i ćerkicom se vratila u Ameriku.

Azra tamo uživa u porodičnoj idili, a sada je sve iznenadila slikom sa čerkicom koju je u maju obe godine donela na svet.

Malenu Esme Lenu, pevačica je izvela napolje, na prvi sneg koji ih je zatekao u Americi.

Šestomesečnu ćerkicu Azra je obukla u skafander i zajedno s njom se bacila na sneg, a emotivne trenutke je podelila na mrežama.

- Naš prvi sneg - napisala je Azra Husarkić.

Na emotivni prizor je domah reagovao i njen blizak saradnik, Bane Opačić koji je ostavio "zaljubljeni" emotikon ispod.