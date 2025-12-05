Slušaj vest

Vladimir Tomović krenuo je iz Srbije za Crnu Goru, međutim, on ne može da pređe granicu iz jednog razloga. Zaboravio je pasoš u Srbiji.

Rijaliti učesnik se oglasio na mrežama, pa je svojim pratiocima postavio dva pitanja.

Na prvoj objavi, dok je stajao na snežnom putu u opuštenoj sportskoj kombinaciji, napisao je:

- Koliko budala znate koji krenu na voz i shvate da ne znaju gde im je pasoš? Ja jednu i evo je na slici. Vi? - napisao je on, dok je u pozadini išla pesma Riblje Čorbe "Kako je lepo biti glup".

Vladimir Tomović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

Nakon toga, opet se oglasio gde je zamolio ljude da ako mogu da mu pomognu

- Znate li nekoga da sutra ide iz Beograda za Crnu Goru? Pasoš mi je u Srbiji, a bez njega granicu preći ne mogu jer sam ličnu izgubio - napisao je Tomović.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"PROKOCKAO SAM DVE NAJVEĆE LJUBAVI U ŽIVOTU" Vladimir Tomović o svojim greškama i manama: Ja sam tvrdoglav, budaletina...
vladelije-247196031-392863545708234-3575600060753863365-n.webp-1.jpg
Stars"PEVAČI MORAJU DA SPUSTE LOPTU" Vladimir Tomović o lošoj letnjoj sezoni na crnogorskom primorju: Dvoje troje je lepo radilo, ostali su pukli
Vladimir Tomović
Stars"MAJKA ME JE TUKLA KAO KONJA" Vladimir Tomović progovorio o detinjstvu i vaspitanju roditelja: Nisam bio fukara...
vladelije-247196031-392863545708234-3575600060753863365-n.webp-1.jpg
Stars"NAPOLJU ŽIVI KAO PACOV" Kršni Crnogorac progovorio o Lepom Mići: Možeš da ga kupiš za jedan euro...
mica.jpg