Vladimir Tomović krenuo je iz Srbije za Crnu Goru, međutim, on ne može da pređe granicu iz jednog razloga. Zaboravio je pasoš u Srbiji.

Rijaliti učesnik se oglasio na mrežama, pa je svojim pratiocima postavio dva pitanja.

Na prvoj objavi, dok je stajao na snežnom putu u opuštenoj sportskoj kombinaciji, napisao je:

- Koliko budala znate koji krenu na voz i shvate da ne znaju gde im je pasoš? Ja jednu i evo je na slici. Vi? - napisao je on, dok je u pozadini išla pesma Riblje Čorbe "Kako je lepo biti glup".

Nakon toga, opet se oglasio gde je zamolio ljude da ako mogu da mu pomognu

- Znate li nekoga da sutra ide iz Beograda za Crnu Goru? Pasoš mi je u Srbiji, a bez njega granicu preći ne mogu jer sam ličnu izgubio - napisao je Tomović.