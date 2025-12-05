Rijaliti učesnik se oglasio na mrežama, pa je svojim pratiocima postavio dva pitanja
"NE MOGU DA PREĐEM GRANICU" Vladimir Tomović zarobljen između Srbije i Crne Gore: Moli za pomoć: Nemam pasoš...
Vladimir Tomović krenuo je iz Srbije za Crnu Goru, međutim, on ne može da pređe granicu iz jednog razloga. Zaboravio je pasoš u Srbiji.
Na prvoj objavi, dok je stajao na snežnom putu u opuštenoj sportskoj kombinaciji, napisao je:
- Koliko budala znate koji krenu na voz i shvate da ne znaju gde im je pasoš? Ja jednu i evo je na slici. Vi? - napisao je on, dok je u pozadini išla pesma Riblje Čorbe "Kako je lepo biti glup".
Vladimir Tomović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram
Nakon toga, opet se oglasio gde je zamolio ljude da ako mogu da mu pomognu
- Znate li nekoga da sutra ide iz Beograda za Crnu Goru? Pasoš mi je u Srbiji, a bez njega granicu preći ne mogu jer sam ličnu izgubio - napisao je Tomović.
Kurir.rs
