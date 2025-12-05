Slušaj vest

Mina Kostić zbog zdravstvenih problema nije radila šest meseci, a sada je otkrila da joj se to odrazilo na novčanik.

- Imala sam ozbiljan zdravstveni problem, ali uz adekvatnu terapiju sve sam rešila. Bilo je problema sa stomakom, da li je uzrok bio stres ili nešto drugo, ne bih previše komentarisala. Sve je to sada iza mene. Važno je da se o tome govori, ali kada legnete uveče, neka to bude oko 22 sata i bez telefona u rukama. Ako se kasnije probudite tokom noći, znači da vas Bog poziva na molitvu. Moj tata nas je od malena učio da verujemo u Boga, pa ja samo praktikujem ono što osećam - istakla je Mina.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić danas Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Premijera, Damir Dervišagić

Priznala je da joj je zbog bolesti šest meseci stalo sve profesionalno i finansijski, ali napominje da se situacija postepeno popravlja:

- Nisam radila šest meseci i zbog toga nemam ni dinara, ali polako pristižu ponude, pa ćemo videti. Najvažnije je da smo živi i zdravi, a ja pored sebe imam svog viteza koji me hrabri, pre svega Boga u koga verujem, pa se ničega ne plašim - dodala je pevačica.

Uložila 100.000 evra i ništa nije zaradila

Pevačica je nedavno govorila o svojoj karijeri, pa je otkrila da od najprodavanijeg albuma "Muziku pojačaj", ništa zaradila nije

- Za taj album sam dala 100.000 evra i to je bio najprodavaniji album tada. Sve su mi uzeli, ja sam uspela sebi da obezbedim samo jedan stan od 39 kvadrata. I imam ćerku, koja mi je najveće bogatstvo. Ali dobro, tu sam, mogu još da nastupam.