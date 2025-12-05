Slušaj vest

Pevačica Šejla Zonić doživela progovorila je o agoniji kroz koju je prošla kada joj je hakovan nalog na TikToku nakon čega je i ucenjivana. Ona je sada govorila o detaljima drame.

Pobednica "Zvezda Granda" je priznala da je doživela šok kada joj je od ucenjivača stigla poruka na Telegramu.

U šoku

- Hakovali su mi TikTok prošle nedelje i tražili novac! Izašla sam sa drugaricama u noćni provod posle sto godina, opustila se, plešemo, zabavljamo se, i počinju da mi stižu neki mejlovi vezani za TikTok. Posle toga mi se javio neki broj na Telegramu i zahtevao da platim 1.000 dolara da bih dobila nalog nazad. Bila sam u potpunom šoku– rekla je Šejla i dodala:

- U tom trenutku su mi sve lađe potonule. Otišla sam kući ekstremno ljuta i tužna u isto vreme. Nisam htela da budem žrtva ucene, jer bih na taj način samo podstakla te ljude da nastave da ucenjuju nekog drugog. Zato sam odlučila da krenem ispočetka. Možda mi je baš taj novi početak bio potreban.

Povratak u rodnu Tuzlu

Podsetimo, Šejla se nedavno odselila iz Beograda u Tuzlu o čemu je govorila.

- Volela bih da se konačno negde stacioniramo, ali mislim da je pretenciozno u ovom trenutku govoriti o tome, jer nam je život doslovno u koferima, a auto je naš garderober. Naravno, ne žalim se. Svaki posao ima svoje prednosti i nedostatke, pa tako i ovaj. Sve dok volite ono što radite nebo je granica - rekla je ona tada.

