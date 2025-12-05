"PROBLEM JE POSTOJAO JER JE PUNO "MEĐEDA" BILO" Željko Mitrović danas nastavlja sa otkazima, a otkrio i sa kim se posavetovao
Željko Mitrović uveliko pravi čistku među svojim zaposlenika. Vlasnik ružičaste televizije nedavno je podelio otkaze u Teatru "Odeon", a juče je nagovestio da se čistka nastavlja danas.
Mitrović je sada istakao da je njegov saradnik medved imao veće intelektualne kapacitete od pojedinih ljudi kojima je poverio značajne poslove.
- Idejni tvorac Elite, pored mene je bio i moj drug "Međed", koji je i predložio da od Zadruge napravimo Elitu, jer ,kako je “Međed” tada govorio, problem je postojao jer je puno “međeda” bilo u Zadruzi. To je bila poslednja godina kad me je moj drug “Međed” savetovao! U kasnijem periodu poverenje za rukovođenje mojim kompanijama ,poverio sam isključivo “ljudima” i naravno napravio grešku! Ispostavilo se da je deo ljudi kojima sam poverio određene značajne poslove, intelektualno i ljudski, vidno lošijih kapaciteta od ovog mog druga “Međeda”. Danas počinjem “unutrašnje reforme” jer se Pink Media Grupa svakako nalazi u svom najznačajnijem i potencijalno najuspešnijem periodu ikad.
Prvi otkazi pali u Teatru Odeon
Da podsetimo, Željko Mitrović je prvo zatvorio Teatar Odeon i podelio otkaze radnicima u teatru.
Marko Jovičić dobio je otkaz u Teatru Odeon, ali se pre nekoliko dana pojavio u novoj seriji Željka Mitrovića.
