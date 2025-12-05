- Idejni tvorac Elite, pored mene je bio i moj drug "Međed", koji je i predložio da od Zadruge napravimo Elitu, jer ,kako je “Međed” tada govorio, problem je postojao jer je puno “međeda” bilo u Zadruzi. To je bila poslednja godina kad me je moj drug “Međed” savetovao! U kasnijem periodu poverenje za rukovođenje mojim kompanijama ,poverio sam isključivo “ljudima” i naravno napravio grešku! Ispostavilo se da je deo ljudi kojima sam poverio određene značajne poslove, intelektualno i ljudski, vidno lošijih kapaciteta od ovog mog druga “Međeda”. Danas počinjem “unutrašnje reforme” jer se Pink Media Grupa svakako nalazi u svom najznačajnijem i potencijalno najuspešnijem periodu ikad.