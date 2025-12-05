Slušaj vest

Željko Mitrović uveliko pravi čistku među svojim zaposlenika. Vlasnik ružičaste televizije nedavno je podelio otkaze u Teatru "Odeon", a juče je nagovestio da se čistka nastavlja danas.

Mitrović je sada istakao da je njegov saradnik medved imao veće intelektualne kapacitete od pojedinih ljudi kojima je poverio značajne poslove.

- Idejni tvorac Elite, pored mene je bio i moj drug "Međed", koji je i predložio da od Zadruge napravimo Elitu, jer ,kako je “Međed” tada govorio, problem je postojao jer je puno “međeda” bilo u Zadruzi. To je bila poslednja godina kad me je moj drug “Međed” savetovao! U kasnijem periodu poverenje za rukovođenje mojim kompanijama ,poverio sam isključivo “ljudima” i naravno napravio grešku! Ispostavilo se da je deo ljudi kojima sam poverio određene značajne poslove, intelektualno i ljudski, vidno lošijih kapaciteta od ovog mog druga “Međeda”. Danas počinjem “unutrašnje reforme” jer se Pink Media Grupa svakako nalazi u svom najznačajnijem i potencijalno najuspešnijem periodu ikad.

Prvi otkazi pali u Teatru Odeon

Da podsetimo, Željko Mitrović je prvo zatvorio Teatar Odeon i podelio otkaze radnicima u teatru.

Marko Jovičić dobio je otkaz u Teatru Odeon, ali se pre nekoliko dana pojavio u novoj seriji Željka Mitrovića.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsMILJANA KULIĆ IZLAZI IZ ELITE 9! Isplivali detalji ugovora s Željkom Mitrovićem
45 copy.jpg
StarsPRAVI RASKOŠ U DOMU ŽELJKA MITROVIĆA! Milica podelila snimak porodičnog slavlja, a na stolu nema čega nema... Pogledajte samo ove kadrove
132131.jpg
StarsMILICA MITROVIĆ PODRŽALA ŽELJKA! Sanja Marinković odbila da komentariše otkaze na Pinku, a sada isplivali NOVI DETALJI
132131.jpg
StarsOGLASIO SE BIVŠI VODITELJ PINKA I PROGOVORIO O OTKAZU! Godinama se šuškalo da je u programu uživo PREKINUO SARADNJU, a sada je otkrio pravu istinu
Mihajlo Pavić o pričama da je dao otkaz u uživo programu