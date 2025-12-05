Slušaj vest

Prepucavanje u medijima koje niko nije očekivao, a desio se, je rat između Saše Kovačevića i Emine Jahović. Sve je počelo na koncertu pevačice u Beogradu, zbog pitanja novinara, zašto Saša nije došao i otpevao s njom njihov zajendički duet.

Pevačica je tada rekla da nije mogla da zove sve kolege sa estrade, a Saša je onda izjavio da je bio pozvan ali da nije hteo da ode iz poslovno - privatnih razloga.

Mediji su nedavno imali prilike da sretnu Kovačevića, pa su ga ponovo pitali o ovoj tmei, na šta je on odgovorio:

Zbog velikog interesovanja: Saša Kovačević zakazao i drugi koncert – spektakl 17. decembra u Sava Centru Foto: Promo, Miomir Milić, ig sashakovacevic

- Ne, ja se nisam svađao uopšte, tako je u medijima predstavljeno. Ako ti ne želiš da imaš kontakt sa mnom i ti kažeš to jednostavno, ja ne znam zašto je to svađa ili nešto pogrešno? Svako ima svoje neke puteve. Ja sam svoj put izabrao i nikome se ne zameram i ni od koga ne tražim da uđe u bilo kakav konflikt sa mnom. Svako svoju priču. Jedino kada dođu neke stvari da me već povučeš za jezik... Prirodno je da staneš u neki gard za sebe, to je jedino šta sam ja uradio, u stvari za neistinu koja je bila izrečena - da nisam bio pozvan, a ja sam rekao da jesam. Nema potrebe da se o tome priča ali ako već kažeš da nisam bio, bolje da kažeš da sam imao nekih privatnih obaveza, pa nisam mogao. Postoji uvek put kojim možeš, a bez da iritiraš javnost. Ali ako već izađe laž po ko zna koji put, onda se pojavi u čoveku to da mora da stane ispred svog stava i da kaže šta je istina. - rekao je za Blic.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOGNJEN AMIDŽIĆ OTKRIO ISTINU O ODNOSU EMINE JAHOVIĆ I SAŠE KOVAČEVIĆA! Voditelj priznao da li mu se pevač poverio
Sasa Kovacevic, Emina Jahovic
StarsOVAJ PEVAČ IMA NAJSKUPLJI SPOT U SRBIJI! Nećete verovati koliko je Saša Kovačević iskeširao za ekranizaciju pesme: Isplivala TAČNA CIFRA
WhatsApp Image 2025-07-20 at 7.03.24 PM (1).jpeg
StarsPremijera: nova pesma Saše Kovačevića "Boje leptira" kao uvertira za decembarski spektakl u Sava Centru
Sasa Kovacevic 1 - foto by Ana Markovic @la.lanna.jpg
StarsZbog velikog interesovanja: Saša Kovačević zakazao i drugi koncert – spektakl 17. decembra u Sava Centru
Saša Kovačević