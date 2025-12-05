Slušaj vest

Jovana Seležan tvrdi isto što i Nataša, pa otkriva još neke detalje malverzacija Dejana Jovanovića.

Sve je počelo u junu, kada je pevačica uplatila novac za gostovanje u jednoj od emisija na raznim tv kanalima. Umesto obećanih pojavljivanja, dobila je samo izgovore i laži.

– U junu me je kontaktirala devojka koja radi ugovore, ima svoju ozbiljnu firmu i rekla mi je da se setila mene i da preko svoje mame mogu da učestvujem u jednoj emisiji. Pitala me je da li bih to htela i naravno da sam pristala. Rekla je da treba da se plati kotizacija 300 evra. Nisam stigla odmah da uplatim i odmah je nastala drama – kako ona ispada neozbiljna, kako to ne može tako.

Ubrzo joj se javio i Dejan Jovanović, koji je preuzeo komunikaciju.

– Počeo je da se predstavlja kao neko ko je direktno povezan sa snimanjima i da organizuje gostovanja. Tada mi je rekao da su mu „oba sina slomila ruku“ i da zato u tom trenutku „ne može da ide na snimanja“ i da će sve biti pomereno za septembar. Delovao je kao da zna o čemu govori i tada sam još uvek verovala da je sve u redu – priča Jovana.

Foto: Printscrean

Septembar i još jedna emisija – “Delovao je kao da stvarno radi sa produkcijom”

Nakon letnje pauze, u septembru joj je ponovo pisao.

– Rekao je da će me ubaciti u emisiju. Bio je na vezi sa produkcijom i javila mi se devojka koja je tražila moju kratku biografiju. Tad sam mu poverovala da zaista ima veze sa tim ljudima. Poslala sam podatke i koliko sam shvatila, on se pojavio tamo upravo zato što je to hteo da potvrdi. Čak su mu se i iz produkcije obraćali sa „vi“ i „poštovanjem“, pa sam mislila da je sve zaista ozbiljno – priča pevačica.

Foto: Red TV, Kurir

Za gostovanje u toj emisiji uplatila je 15.000 dinara.

– Rekao je da je to „posebna cena“, jer inače ide 300 evra, ali da on neće uzeti svoj deo. Novac sam mu poslala preko Westerna i verovala da je sve u redu.

Nove ponude – “Onda su krenule priče o drugim emisijama”

Nakon toga, počeo je da mi nudi i druga gostovanja.

– Rekao je da može da me ubaci i u AmiG Show za 1.500 evra, kod Peje besplatno jer su navodno drugovi, i kod Lee Kiš, gde sam već imala zakazan termin, ali sam bila bolesna pa smo ga pomerili. Nakon toga je stalno govorio kako je “eto pomereno, ali će on sve srediti”.

Pominjao je da sve to radi u dogovoru sa poznatim ljudima iz televizije i da zna kada se snimaju termini. Govorio mi je da „zna sve iz produkcija“ i da „mora da uplati odmah da se ne bi izgubilo mesto“.

– Stalno je ponavljao da ima puno zainteresovanih i da „produkcija neće da čeka“. Ubeđivao me je da sve radi za mene i da mu verujem.

Pritisci – “Navodno je dao novac za mene, ali mora hitno jer ima ćerkin 18. rođendan”

Ubrzo su počeli ozbiljni pritisci.

– Kad sam rekla da nemam novac, odmah je pravio dramu. Govorio je: „Znaš ti koliko ljudi čeka kod mene! Imaš sad slobodan termin, ako ga ne iskoristimo – gotovo.“

Tada je rekao da se „našao sa ljudima iz produkcije“ i da je „već dao novac za mene“ da ne bih izgubila mesto, ali da sad „mora hitno da mu pošaljem pare“ jer ima ćerkin 18. rođendan i da treba da reši tortu i dekoraciju.

– Doslovno je molio i vršio pritisak u isto vreme. Govorio je da neće moći da uplati za mene ako ne reagujem odmah. Ja sam tad morala čak i da odložim plaćanje stana samo da mu pošaljem pare – iskrena je Jovana.

Lažni razlozi i odlaganja – “Sad praznik, sad Peja dovodi Cigane, sad opet odlažu”

Posle toga, obećanja su se nizala jedno za drugim.

– Za AmiG Show mi je rekao da je „praznik“ i da „ne mogu sad da snimaju, već sledeće nedelje“. Za Peja Show je tvrdio da „sad dovodi Cigane“ i da „ne može trenutno, ali da će mi javiti novi termin“. Svaki put nova priča i novi izgovor.

– Kad god bi došao datum, izmislio bi novi razlog. U jednom trenutku je rekao da se „našao s produkcijom“ i da im je „dao 1.500 evra za moj AmiG“, ali da su „oni nešto pomerili“ i da „moramo da sačekamo sledeću nedelju“.

Razočaranje i suočavanje sa istinom

U jednom trenutku, shvatila sam da se sve ponavlja i da od dogovora nema ništa.

– Rekla sam mu da želim da mi vrati pare istom brzinom kao što sam ih i ja dala. Obećao je da hoće, da „radi na tome“, ali nikada nije vratio ni dinar.

Kasnije sam od kolega saznala da je Jovanović poznat po sličnim pričama.

– Ljudi iz branše su mi rekli da ih je već mnogo prevario, svima isto – lažna gostovanja, unapred uplaćen novac, pa nestane ili odlaže. Neki su mu davali i po nekoliko hiljada evra. Shvatila sam da sam bila samo još jedna u nizu – zaključuje Jovana Seležan za Blic.