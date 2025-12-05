"BILO JE ŠOKANTNIH PRIZORA ŽENE OSTAVLJAJU..." Pevačica napustila rijaliti, pa otkrila sve o HIGIJENI u kući: Muškarci su čistiji!
Višnja Petrović bila je deo rijaliti programa "Zadruga". Ona je bila učesnik u drugoj sezoni, a nakon što je izašla iz Bele kuće, polako ali sigurno krenula je da se bavi muzikom, pa je sada jedna od traženijih pevačica u srpskoj prestonici.
Višnja je nedavno gostovala u jednoj emisiji gde se prisetila života iza zatvorenih vrata.
- Ustajala sam pre svih da se kupam. Kupaju se učesnici, naravno, i ja nikada nisam doživela da je bila hladna voda. Ali morala sam da naučim da se tuširam brzo i, što kaže Ceca, "živ se čovek na sve navikne". Sve u svemu, jedno jako dobro iskustvo. Iskreno, razmišljala sam ranije i o učešću u Survivor-u, ali ne znam da li bih sada mogla. Tada bih sigurno pristala, jer je iskustvo zaista značajno - upoznaš sebe bolje nego ikad. Naučila sam, recimo, da budem strpljivija, čvršća, sazrela sam - ispričala je Višnja, pa otkrila šta ju je najviše iznenadilo u rijalitiju:
- Higijena. Muškarci su čistiji. Ispostavilo se, nažalost, da je muški toalet uvek uredniji od ženskog. Žene tamo ostavljaju svoje stvari, bacaju otpatke gde ne bi trebalo. Nisam uspela da shvatim način razmišljanja pojedinih učesnica, niti da otkrijem ko je tačno to radio, ali prizori su često bili zaista šokantni - rekla je pevačica.
Kurir.rs