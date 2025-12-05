Višnja Petrović bila je deo rijaliti programa " Zadruga ". Ona je bila učesnik u drugoj sezoni, a nakon što je izašla iz Bele kuće, polako ali sigurno krenula je da se bavi muzikom, pa je sada jedna od traženijih pevačica u srpskoj prestonici.

- Ustajala sam pre svih da se kupam. Kupaju se učesnici, naravno, i ja nikada nisam doživela da je bila hladna voda. Ali morala sam da naučim da se tuširam brzo i, što kaže Ceca, "živ se čovek na sve navikne". Sve u svemu, jedno jako dobro iskustvo. Iskreno, razmišljala sam ranije i o učešću u Survivor-u, ali ne znam da li bih sada mogla. Tada bih sigurno pristala, jer je iskustvo zaista značajno - upoznaš sebe bolje nego ikad. Naučila sam, recimo, da budem strpljivija, čvršća, sazrela sam - ispričala je Višnja, pa otkrila šta ju je najviše iznenadilo u rijalitiju: