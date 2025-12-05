Slušaj vest

Jelena Karleuša pojaviće se u dokumentarnom filmu o pokojnom Saši Popoviću, saznaju mediji. Karleuša, koja je više puta isticala bliskost sa Sašinom udovicom Suzanom Jovanović, snimila je svoj segment upravo na njen nagovor.

- Jelena je, posle nekoliko godina, ponovo kročila u prostorije Granda, gde je u filmu o Saši Popoviću govorila o preminulom prijatelju. Pošto se ništa ne radi bez Suzanine saglasnosti, ona je insistirala da Jelena bude pozvana, s obzirom na to da je bila uz nju u najtežim momentima. Saša ju je, uprkos povremenim nesuglasicama, istinski voleo. Jelena je bez oklevanja pristala, iako sa Grandom trenutno nije u dobrim odnosima, i o Popoviću je govorila samo najlepše. Njene reči dirnule su sve prisutne, a još jednom je pokazala koliko poštovanja oseća prema njemu. Sigurno će i Suzana biti ganuta kada pogleda šta je Jelena izgovorila. Svaka joj čast - rekao je za Informer dobro obavešten izvor.

Jelena velika podrška Suzi

Suzana Jovanović je nedavno otkrila da joj je, nakon smrti supruga, velika podrška upravo Jelena Karleuša.

- Sa Jelenom sam u dobrim odnosima. Ona je oduvek bila dobra i prema Saletu i prema meni. Posebno sada, kada Saleta nema, pokazala je koliko je veliki čovek - često me pozove i pita: 'Sule, da li ti treba nešto? Znaš da sam uvek tu za tebe!' Hvala joj na tome. Puno znači kada vas se ljudi sete, pogotovo u ovakvoj situaciji kroz koju su moja deca i ja prošli. Nekada je dovoljna samo lepa reč, i ništa više - rekla je Suzana.

