Slušaj vest

Adam Adaktar, koji je tetoviranjem obrva stvorio bogatstvo, sa svojom porodicom baškari se u vili od tri miliona evra. On je stvorio poslovnu imperiju u koju su uključene i njegova majka Alis Adaktar i tetka Vanja Adaktar, ali od oca nema ni traga ni glasa.

Adam je posle godina ćutanja otkrio gde se njegov otac nalazi i progovorio je o njihovom odnosu.

- Maštao sam da budem predsednik, ali tada su mi rekli da ne mogu da postanem predsednik Amerike zato što nisam rođen tamo. Inače, moj tata živi u Americi - rekao je Adam u emsiji "Bez filetra sa Sarom Miom" na Grandu.

Dobri odnosi

Adaktar je tada tvrdio da ima odličan odnos sa ocem.

- Tu je, pa nemam osećaj da mi nedostaje - rekao je on i nastavio:

- Odnosi su uvek odlični u tom trenutku kakvi treba da budu. Ali generalno kada imate veliku porodicu, onda nemate osećaj da nešto fali - zaključio je.

1/5 Vidi galeriju Adam Adaktar Foto: Printsceen

odsetimo, porodica Adaktar imala je svoj rijaliti kada su isplivavale brojne priče o njima. Jedna od njih je bila i da je Adamova majka Alis ostavljala decu same kod kuće da jedu paštetu i sladoled.

Inače, njeno pravo ime je Bobana, a iz Čačka je s porodicom došla u Beograd. Jednom prilikom njihov komšija je progovorio o njenom životu.

"Nije bila verna"

- Ona je dugo bila jedino sa jednim momkom, ali nije bila verna. On je bio njena velika ljubav ali se nije smirila pored njega. Samo je jedan dan došla i rekla mu da je trudna sa drugim muškarcem. To je bio Amerikanac sa kojim je dobila Adama, ali ga niko nikada nije video. To je bila jedna avantura verovatno iz koje je ona dobila dete. Taj čovek joj je bio švaler jer je zvanično imala dečka. Bila je uporedo sa njim i sa dečkom sa kojim se zabavljala nekoliko godina - rekao je i nastavio:

1/6 Vidi galeriju Alis Adaktar Foto: Printscreen/Instagram, Instagram/alis_adaktar, Pritnscreen

- Nije se ona stidela svoje prošlosti ali je uvek htela da se preseli u Beograd. Njoj prija ovaj publicitet, makar i negativan. Prezime su promenili, a Adamu je zaista to pravo ime. Ostali su promenili i imena. Retko sada dolaze u Čačak, verujem da bi taj život najradije zaboravili ali teško jer nisu baš bili porodica za koju se nije znalo.

Jednom prilikom Adam je na Instagramu odgovorio na pitanje fanova gde mu je otac.

- Ja sam Bog, što bi značilo da je moja majka Bogorodica i to ide malo drugačije - rekao je tada Adam.