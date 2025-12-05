Slušaj vest

Luka Dončić živi u Sloveniji, tačnije u Ljubljani, a tamo je i proslavio rođenje svog drugog deteta.

Društvo se provodilo do sitnih sati, a za atmosferu je bio zadužen ni manje ni više nego Saša Matić.

Njegova verenica Anamarija Goltes odlučila je da se porodi u Sloveniji, a slavlje je zabeleženo objektivom slovenskog portala 24ur.com.

- Kako je roditeljima želja bila da zapeva Saša Matić, brzo su se organizovali, te je sve isplanirano do najsitnijih detalja. Sale je zapalio masu i goste je bacio u trans dok je ređao svoje hitove - priča izbor koji je bio na licu mesta.

Na fotografijama do kojih je došao portal 24urcom, vidi se i Dončićev otac i ponosni deda, Saša Dončić, kao i košarkaš Edo Murić. Tamo je bio i pevač Miro Todosovski, kao i Lukini prijatelji i rođaci - navodi slovenački portal.

Anamarija Goltes je već sredinom novembra na Instagramu podelila fotografiju torbe za porodilište, nagoveštavajući da se porođaj bliži. Njihova odluka da se drugi put porode u Sloveniji dodatno je privukla pažnju, ističući vezu sa rodnom zemljom.

Luka Dončić i Anamarija Goltes poznaju se od detinjstva, a njihova ljubavna priča počela je 2016. godine. Nakon nekoliko godina veze, preselili su se u Ameriku, gde su izgradili zajednički život. U julu 2023. godine krunisali su svoju vezu veridbom, a sada uživaju u radostima roditeljstva.