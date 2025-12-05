Slušaj vest

Luka Dončić živi u Sloveniji, tačnije u Ljubljani, a tamo je i proslavio rođenje svog drugog deteta. 

Društvo se provodilo do sitnih sati, a za atmosferu je bio zadužen ni manje ni više nego Saša Matić.

Njegova verenica Anamarija Goltes odlučila je da se porodi u Sloveniji, a slavlje je zabeleženo objektivom slovenskog portala 24ur.com.

- Kako je roditeljima želja bila da zapeva Saša Matić, brzo su se organizovali, te je sve isplanirano do najsitnijih detalja. Sale je zapalio masu i goste je bacio u trans dok je ređao svoje hitove - priča izbor koji je bio na licu mesta.

Luka Dončić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Na fotografijama do kojih je došao portal 24urcom, vidi se i Dončićev otac i ponosni deda, Saša Dončić, kao i košarkaš Edo Murić. Tamo je bio i pevač Miro Todosovski, kao i Lukini prijatelji i rođaci - navodi slovenački portal.

Anamarija Goltes je već sredinom novembra na Instagramu podelila fotografiju torbe za porodilište, nagoveštavajući da se porođaj bliži. Njihova odluka da se drugi put porode u Sloveniji dodatno je privukla pažnju, ističući vezu sa rodnom zemljom.

Luka Dončić i Anamarija Goltes poznaju se od detinjstva, a njihova ljubavna priča počela je 2016. godine. Nakon nekoliko godina veze, preselili su se u Ameriku, gde su izgradili zajednički život. U julu 2023. godine krunisali su svoju vezu veridbom, a sada uživaju u radostima roditeljstva.

Kurir.rs

Ne propustiteKošarkaDONČIĆ HITNO OTPUTOVAO U SLOVENIJU! Luka propušta meč Lejkersa: Razlog je najlepši mogući!
16.jpg
KošarkaDONČIĆ PRIZNAO DA OBOŽAVA SRBINA! Pomenuo sjajnog srpskog trenera, pa jednom rečenicom šokirao Amerikance!
Luka Dončić
KošarkaLUKINA MAGIJA NIJE SPREČILA PORAZ! Dončić brojao do 38, ali uzalud - Sansi prekinuli niz Lejkersa! Katastrofalna partija Lebrona Džejmsa! (VIDEO)
Luka Dončić, Lejkersi - Finiks
KošarkaLUKA DONČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU! Izjavom izazvao ludnicu u NBA ligi!
Luka Dončić