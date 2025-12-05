Slušaj vest

Bivša teniserka Jelena Dokić oglasila se na društvenim mrežama nakon operacije i tom prilikom dala je savet svim ženama.

Jelena je ovu operaciju ranije zakazala, a sad je iz bolničkog kreveta poručila da se o zdravstvenim kontrolama mora voditi računa.

- Želim da podignem svest o ženama koje imaju fibroide, jer će ih oko 70% žena dobiti do 50. godine. To je ogroman broj i nije bilo mnogo svesti niti razgovora o tome. Neke žene to uopšte neće uticati, a neke će imati jake bolove i krvarenje, u zavisnosti od toga gde se nalazi i koliko je veliko - napisala je teniserka pa nastavila:

- Molim vas, idite na skeniranje, redovne ginekološke preglede i ako vam se nešto ikada čini čudnim ili bolnim, molim vas da to ne zanemarite i da idete kod svog lekara.Takođe, uvek se zalažite za svoje zdravlje bez obzira na sve, jer se ovi i reproduktivni problemi drugih žena ponekad mogu zanemariti. Čujte različita mišljenja, uradite skeniranje i ultrazvuk radi sopstvene bezbednosti, zdravlja, prevencije i lečenja, čak i ako vam je rečeno da „ne morate“ - stajalo je između ostalog u njenoj objavi.

Operacija fibroida

Jelena je imala intervenciju uklanjanja fibroida, te je objasnila da je u pitanju bila benigna situacija na materici.

Ona je takođe, u svojoj objavi na Instagramu želela da ukaže javnosti na to da se veliki broj žena sreće sa ovim problemom, te i da na vreme treba obavljati neophodne preglede.

Poruke podrške su bivšoj teniserki odmah počele da stižu, a nizali su se i brojni komentari u kojima su je ljudi nazivali hrabrom ženom i borcem.

