Pop zvezda Saša Kovačević iznenadio je i oduševio javnost objavom šarmantnog i duhovitog videa kojim najavljuje svoje dugoočekivane koncerte u Sava Centru. Video, u kojem Saša Kovačević i jedna od najpoznatijih srpskih influenserki, Dunja Jovanić (imfashionbabe), tumače glavne uloge, postao je apsolutni hit na društvenim mrežama, dodatno podižući atmosferu uoči muzičkog spektakla.

Kratki, ali izuzetno dinamičan video prikazuje Sašu i Dunju u nizu komičnih jutarnjih situacija – od pevanja u krevetu i simpatičnog nadmudrivanja pred kupatilom, do priprema za izlazak. Video je odlično ukomponovan sa delovima Sašinih najvećih hitova, uključujući pesme: Jedina si vredela, Temperatura, Pantera, Živim da te volim, Lapsus i Romeo.

Publika je posebno oduševljena Sašinom spontanošću, harizmom i glumačkim šarmom, a sama interakcija dvoje glavnih aktera dodatno je zagrejala mreže. Video je u kratkom roku prikupio ogroman broj reakcija, komentara i deljenja među fanovima.

Ovaj hit video predstavlja savršen uvod u dve nezaboravne večeri koje će obeležiti vrhunska produkcija, emocija i muzika jedne od najvećih regionalnih pop zvezda.

Prvi koncert, zakazan za 16. decembar, već je rasprodat, što svedoči o ogromnom interesovanju publike.

Saša Kovačević lično poziva publiku na koncerte: "Vidimo se 16. i 17. decembra u Sava Centru."

Video najavu možete pogledati ovde

Foto: privatna arhiva/Miomir Milić