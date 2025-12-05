Slušaj vest

Miki Mećava ne krije pohvale na račun svog sina Ognjena. Iako je naslednik pevača, estrada ga ne zanima – Ognjen je izabrao drugačiji put, posvetivši se modelingu, fitnesu i muzici kao di-džej. Njegova posvećenost zdravom načinu života i umetnosti inspiriše mnoge na mrežama, te mu često i pišu vršnjaci i pitaju ga za savete.

Ognjen Obradović, sin poznatog folk pevača Mikija Mećave, postao je prava internet senzacija zahvaljujući fotografijama koje su osvanule na društvenim mrežama.

Ognjen je završio Fakultet bezbednosti, ali se odlučio za karijeru koja spaja muziku, sport i umetnost. Kao di-džej, fitnes trener i model, jasno je stavio do znanja da ga estrada ne zanima.

- Uz oca sam shvatio da mi takav način života, kada se noću radi, a danju spava, ne odgovara - izjavio je Ognjen.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Miki sina hvali na sva usta

Miki Mećava, poznati folker, ima samo reči hvale za svog sina.

- Ognjen mi je bio velika podrška tokom učešća u rijalitijima 'Parovi' i 'Farma'. Ponosan sam na njega i na sve što je postigao - rekao je Miki.