Novogodišnja idila vlada u domu pevačice Viki Miljković u luksuznom naselju Beograd na vodi.

Folk zvezda je iskoristila početak decembra da se pripremi za praznike koji nam se bliže, a ove godini okitila je dve jekle.

Prvu jelku okitila je u stanu u kome živi, a oko dekoracije su joj pomagali suprug Dragan Tašković Taške i sin Andrej.

Druga jelka Viki Miljković okićena je u njenoj firmi Residence Hills koju je pevačica dekorisala sa saradnicama iz firme.

Viki je fotografije objavila na društvenim mrežama, a u komentarima se povela polemika, jer njeni pratioci ne mogu da oduče koja je jelka lepša.

Viki Miljković okitila dve jelke Foto: Kurir

Ovo je smo deo priprema u domu Viki Miljković za praznike. Pevačica se priprema i za porodičnu slavu koju će u krugu najbližih prijatelja i saradnika obeležiti 19. decembra.

Kurir.rs

